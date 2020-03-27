مديرة صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي دخل في انكماش أسوأ من 2009

أكدت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، الجمعة، أن جائحة كوفيد-19 دفعت الاقتصاد العالمي إلى الانكماش الذي سيتطلب تمويلاً هائلاً لمساعدة الدول النامية.

وقالت في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: ”من الواضح أننا دخلنا في انكماش“، سيكون أسوأ مما كان عليه الوضع في العام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.

وقالت جورجييفا: ”مع التوقف المفاجئ“ للاقتصاد العالمي، تبلغ تقديرات الصندوق ”للاحتياجات المالية الإجمالية للأسواق الناشئة 2,5 تريليون دولار“. لكنها حذرت: ”نظن أن هذا هو الحد الأدنى“، إذ طلب أكثر من 80 دولة بالفعل مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي.‎