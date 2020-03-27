سخرية محمد رمضان من الحجر المنزلي تغضب جمهوره (فيديو)

أثارت سخرية الفنان المصري محمد رمضان، من جلوس المواطنين في المنازل ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا، غضب جمهوره ومتابعيه.

ونشر الفنان المشاكس عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“ مقطع فيديو ظهر فيه عدد كبير من الخرفان، مع تركيب كلمات من أغنيه له، معلقًا عليه: ”لما أزمة الكورونا تعدي والنَاس تنزل شغلها هنعرف قعدة البيت عملت ايه“.

واعتبر منتقدون، أن الفيديو الذي نشره رمضان إهانة واستهتارًا بالأزمة التي يمر بها العالم، وأنه لا يعتمد عليه كفنان مؤثر في تقديم النصائح للمواطنين.

ووجه أحد المتابعين رسالة قاسية لرمضان حيث قال :“في الأوقات دي فعلًا معدن وثقافة الناس بيبان وكل إناء ينضح بما فيه على مدار سنوات جعلت منك فئة جاهلة نمبر وان والأسطورة ولكن وقت الأزمة خرج الأبطال الحقيقيين من الظل وستنتهي الأزمة ولكن وقتها سيكون كل شخص قد علم حجمه وحقيقته….تحياتي“.

في الأوقات دي فعلا معدن وثقافة الناس بيبان وكل إناء ينضح بما فيه علي مدار سنوات جعلت منك فئه جاهله نمبر وان والأسطورة ولكن وقت الأزمة خرج الأبطال الحقيقيين من الظل وستنتهي الازمه ولكن وقتها سيكون كل شخص قد علم حجمه وحقيقته….تحياتي — Ahmed Eid (@pharous1988) March 26, 2020

وانتقد متابع آخر الفنان المصري، قائلًا :“ ثروتك كلها من جيوب الشعب ومفيش أفضل من التوقيت دا انك ترد جزء منها ولو يكن نصف ثروتك صدقني مش خساره في اهلك وناسك وبعد الغمه اي عمل هتعمله ابنائنا من الشعب هيردلك معروفك وقت الضيق صندوق تحيا مصر بأشراف القائد الاعلي للقوات المسحله كن نمبر وان في الانسانية“.

ثروتك كلها من جيوب الشعب ومفيش افضل من التوقيت دا انك ترد جزء منها ولو يكن نصف ثروتك صدقني مش خساره في اهلك وناسك وبعد الغمه اي عمل هتعمله ابنائنا من الشعب هيردلك معروفك وقت الضيق صندوق تحيا مصر بأشراف القائد الاعلي للقوات المسحله كن نمبر وان في الانسانيه — ⁦????????⁩⁦????????⁩ ಠ_ಠ dwedar ಠ_ಠ (@aymandwedar225) March 26, 2020

وواصل الجمهور في الهجوم على رمضان، حيث وقال أحد المتابعين: ”انت إللي ممكن تبقى واحد من دول انما المصريين الغلابه إللي حالهم وقف وأكل عيش عيالهم يابني ادم حس على دمك شويه …مفيش فايده ..ربنا يهديك..فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون“.