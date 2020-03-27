إيران تعلن الإفراج عن جزء من أموالها المجمدة في أمريكا

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، الجمعة، إن الولايات المتحدة أفرجت عن جزء من أموال إيران المجمدة لديها.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، عن البرلماني الإيراني قوله، إنه ”إذا لم يتم رفع العقوبات، فإن الوباء المتفشي في إيران وجيرانها سيزداد ويسبب العديد من المشاكل، لذلك يجب على إيران أن تطلب من الأمم المتحدة إصدار قرار بتعليق العقوبات، لتسهيل معالجة المصابين بفيروس كورونا”.

وكان رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، قال الأربعاء الماضي، إن ”هناك معلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفرج عن جزء من الأموال الإيرانية المحظورة، من أجل شراء المعدات الطبية والمواد الأسياسية التي يحتاجها الشعب الإيراني، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد“.

ولم يكشف المسؤول الإيراني عن حجم الأموال الإيرانية المجمدة، التي تم الإفراج عنها من قبل السلطات الأمريكية، وبعض تلك الأموال الموجودة في البنوك الأوروبية.