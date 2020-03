أسرة معتقل أمريكي في إيران تكشف عن إصابته بكورونا

كشفت أسرة المعتقل الأمريكي في إيران، مايكل وايت، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال احتجازه في معتقله، مطالبة السلطات الأمريكية بالعمل على عودته إلى بلاده لتلقي العلاج.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن في وقت سابق أن المواطن الأمريكي مايكل وايت الذي كان محتجزا في إيران منذ 2018 أفرج عنه لأسباب صحية بشرط عدم مغادرة البلاد، لافتا أنه ”نُقل إلى السفارة السويسرية في طهران وسيخضع للفحص“.

وقالت أسرة المعتقل الأمريكي في تغريدة على حساب باسم ”الحرية لمايكل وايت“ على تويتر: ”منذ إطلاق سراحه كانت لدى مايكل وايت أعراض تتوافق مع كوفيد-19 مثل الحمى والتعب والسعال وضيق التنفس، في حين أنه لم يتلق بعد نتائج الاختبار“.

وأضافت في تغريدة أخرى: ”لاحقا تم وصف دواء هيدروكسي كلوروكين لمايكل خلال عطلة نهاية الأسبوع فيما تم نقله إلى المستشفى اليوم“.

