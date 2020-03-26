وزير التجارة التونسي: لا توجد أزمة غذاء بسبب ”كورونا“

قال وزير التجارة التونسي محمد المسيليني، إن الوزارة اتخذت تدابير استثنائية لتوفير المواد الأساسية وتخفيف حالة الاحتقان الاجتماعي والهلع التي خلفها تفشي فيروس كورونا.

وأكد المسيليني في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ وفرة المواد الاستهلاكية الغذائية، خصوصا طحين القمح، وذلك ردا على ما راج عن ندرة هذه المواد في الأسواق التونسية ما خلق احتقانا شعبيا، نظرا لنقص هذه المنتجات.

وأوضح أن الوزارة وفرت كميات كبيرة من الحبوب الصلبة واللينة لطحنها وإعداد المستلزمات الغذائية الأساسية، إلى جانب جملة من التدابير الاستثنائية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وأشار إلى أن المناطق الداخلية كانت تعاني منذ البداية نقصا في بعض المواد الغذائية، قائلا ”أمرنا الإدارات في المحافظات والإدارات المحلية للتجارة بإيصال هذه المواد إلى تلك المناطق“.

وأضاف: ”أمام تزايد الاحتكار قررت وزارة التجارة التصدي بصفة يومية لهؤلاء المحتكرين بمساعدة من القوات الأمنية، وذلك بتسليط عقوبات صارمة“.

وفيما يتعلق بتواصل انتشار فيروس ”كورونا“ مع اقتراب حلول شهر رمضان، عبّر وزير التجارة التونسي عن استعداد الوزارة لاستقبال الشهر بإجراءات استثنائية، وذلك باعتماد مخزون استراتيجي لتوفير المواد والمستلزمات الأساسية.

وقال الوزير إنه يتفهم تخوف المواطنين من استمرار أزمة ”كورونا“ ودخول شهر رمضان، داعيا التونسيين إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك وأن يكون المواطن واعيا ومتفهما لحقيقة الأوضاع في تونس.