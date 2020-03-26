هواوي تطلق خدمة جديدة للمساعدة في مواجهة ”كورونا“

أطلقت شركة هواوي خدمتها السحابية ”هواوي كلاود“، بهدف تعزيز قدراتها التكنولوجية وتسخيرها لمساعدة الحكومات في الحرب العالمية ضد فيروس كورونا، خاصة مع تزايد حالات الإصابة به.

وأتاح العملاق الصيني -بحسب تقرير لصحيفة ”جزمو تشاينا“- الخدمة الجديدة لمستخدمي هواتفها الذكية، بالتعاون مع شركة ”هوى ينغ التكنولوجيا الطبية“، لتقديم أنظمة تشخيصية مساعدة مزودة بتقنية ذكاء اصطناعي إلى المستشفيات.

وقال أوتو سونينهولزنر، نائب رئيس الإكوادور، إنه بفضل دعم ”هواوي كلاود“، فإن الإكوادور هي أول دولة في أمريكا اللاتينية لديها نظام تشخيص مساعد مزود بالذكاء الاصطناعي في مستشفيين محليين.

فيما قال تشنغ ييلاي، مسؤول الخدمة الجديدة في هواوي، إن النظام الذي يدعم الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد الأطباء على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة حول حقيقة إصابة المرضى بـ“كورونا“.

ووفقا للشركة، استغرقت الشركتين (هواوي وهوى ينغ) 14 ساعة فقط لتوصيل النظام الذي يدعم الذكاء الاصطناعي بمستشفى في الإكوادور، كما أفاد مسؤولون أن المستشفيات في عشرات البلدان تتصل بالخدمة للتعاون المحتمل.

ومن خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في ”هواوي كلاود“، يمكن للخدمة إخراج نتائج قياس الأشعة المقطعية تلقائيًا وبسرعة وبشكل صحيح إلى الأطباء، مما يقلل من نقص أطباء الأشعة الذين يمكنهم تشخيص مرض COVID-19 بدقة، وبالتالي يخفف ضغوط الحجر الصحي، والحد من أعباء العمل الثقيلة على الفريق الطبي.