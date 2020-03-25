قطر تغلق محال الصرافة

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قالت وكالة الأنباء القطرية، يوم الأربعاء، إن قطر ستغلق مؤقتا جميع محال الصرافة في البلاد، من 26 آذار/ مارس للحد من انتشار فيروس كورونا.