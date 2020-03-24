وزير مصري يؤكد حتمية حظر التجول واحتمالية فصل المدن (فيديو)

حسم وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، الجدل المثار حول حظر التجوال في مصر في الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنها خطوة واردة وستكون لحظة تاريخية تنتظر القرار فقط.

وأكد أنه من ضمن الإجراءات والسيناريوهات الوارد تطبيقها حال استمرار زيادة عدد مصابي فيروس ”كورونا“، ودخول مصر في المرحلة الثالثة من انتشار (كوفيد 19).

وذكر أن المرحلة الثالثة يتخطى فيها عدد المصابين 1000 حالة، وهنا يصعب تتبع الحالات والسيطرة عليها ويصبح الأمر أكثر تعقيداً والأزمة قد لا تنتهي قبل الصيف.

ونوه الوزير المصري في تصريح له أن القرار جاهز ”وهيحصل هيحصل“ ولكن وقت تنفيذه هو الفيصل، مشيرا إلى أنه من الوارد فصل محافظات أو مدن معينة وقطع وسائل المواصلات وخطوط القطار إليها، ”ونتمنى ألا نصل إلى هذا المنحنى“.

وشدد هيكل على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات وزارة الصحة، قائلا ”لا بد من الانتباه إلى أن هناك خطرا يواجه العالم ككل، وحال دخول مصر في المرحلة الثالثة سنحتاج إلى الاستعانة بعدد من المدارس والنوادي لأماكن حجر صحي“.

ولفت: ”الفيروس سيصيب الجميع، ولا بد من الخوف منه لأنه قريب جدا، ونحن نحاول إطالة أمد الاستمرار في المرحلة الثانية لحين وجود مصل أو علاج، ونسب الوفاة حاليا من 2 إلى 3 %.