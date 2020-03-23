حقيقة وفاة الفنان المصري محمود ياسين

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن وفاة الفنان المصري محمود ياسين، ما أثار قلق عدد كبير من جمهوره، خاصة مع تدهور حالته الصحية.

إلا أن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، حسم الجدل السائد بشأن وفاة الفنان الكبير محمود باسين، مؤكدًا أن ما أثير ليس له أساس من الصحة، وأنه مازال علي قيد الحياة.

وأضاف أشرف زكي لـ“إرم نيوز“ أنه تواصل مع عائلة الفنان للاطمئنان على صحته، موضحًا أنهم أعربوا عن غضبهم الشديد من تداول مثل هذه الإشاعة التي تصيبهم بالحزن، خاصة وأن الفنان محمود ياسين يعاني من الزهايمر بسبب انسداد في بعض شرايين المخ، منها الشريان الخاص بالذاكرة والكلام والحركة.

من جانبه، أكد السيناريست والممثل عمرو محمود ياسين، أن والده بخير، ولا صحة مطلقًا لما أثير مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور حالته الصحية.

ونشر عمرو عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، تدوينة قال فيها: ”الوالد بخير الحمدلله.. وربنا يهدي مروجي الشائعات اللي مش عارف عايزين إيه بصراحة.. الحكايه أصلا مش مستحملة ضغوط نفسيه من كل الاتجاهات“.

وكانت شهيرة زوجة محمود ياسين قد كشفت طبيعة مرض زوجها قائلة: ”إنه أصيب بانسداد في بعض شرايين المخ، منها الشريان الخاص بالذاكرة والكلام والحركة، ويعاني حالياً من الزهايمر غير الشرس، لأنه يعرف كل أفراد الأسرة ويسأل عنهم باستمرار“.