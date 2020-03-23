 وزارة المالية: لبنان سيتوقف عن سداد جميع مستحقات السندات الدولية الدولارية – إرم نيوز‬‎

وزارة المالية: لبنان سيتوقف عن سداد جميع مستحقات السندات الدولية الدولارية

وزارة المالية: لبنان سيتوقف عن سداد جميع مستحقات السندات الدولية الدولارية

المصدر: رويترز

قالت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الإثنين، إن لبنان سيتوقف عن سداد جميع مستحقات سنداته الدولية الدولارية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى وضع خطة إنقاذ لإخراج البلاد من أزمتها المالية الشديدة.

وجاء في البيان، أن الحكومة قررت ”التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار الأمريكي“، وأن وزارة المالية ستجري تبيانا للمستثمرين يوم 27 مارس/ آذار.

وكان لبنان المثقل بالديون قد علق هذا الشهر سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار، وقال إنه غير قادر على سداد مستحقات الدين بسبب الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.‎

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