وزارة المالية: لبنان سيتوقف عن سداد جميع مستحقات السندات الدولية الدولارية

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قالت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الإثنين، إن لبنان سيتوقف عن سداد جميع مستحقات سنداته الدولية الدولارية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى وضع خطة إنقاذ لإخراج البلاد من أزمتها المالية الشديدة. وجاء في البيان، أن الحكومة قررت ”التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار الأمريكي“، وأن وزارة المالية ستجري تبيانا للمستثمرين يوم…