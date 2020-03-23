الحمراني يكذب هند القحطاني: ليست فتو العقيل

نفى الصحفي الكويتي – المختص بالقضايا الأمنية والحوادث – والذي اعتاد نشر معلومات تفصيلية عن قضية المتهمة باختطاف الأطفال في المملكة العربية السعودية ”مريم“، أبوطلال الحمراني، ما تردد عن كونه قصد ”فتو العقيل“ في تلميحه عن مشهورة متورطة مع المتهمة مريم.

وكانت هند القحطاني قد اتهمت غريمتها المشهورة فتو العقيل بأنها المقصودة بتغريدات الصحفي الحمراني، حيث نشرت عبر حسابها في ”سناب شات“: ”في أقل من عشرة أيام بعد قذفها لي وتلفيقها تهما وأكاذيب ضدي من مصادر مجهولة حصل مصايب وفضايح، أولا: سناب شات قفلوا حسابها ثانيا: كل الشكوك تدور حولها بأنها هي من يقصدها أبوطلال الحمراني بأنها كانت تتعامل مع الخاطفة مريم لعمل أسحار لزوجها وكل من حولها وكذلك أسحار لتزيد شهرتها وتزيد عدد متابعيها.“

ودافعت ”العقيل“ فور اتهامها من قبل هند القحطاني عن نفسها، مطالبة الصحفي الكويتي بتفنيد الاتهامات، حيث استجاب لها ”الحمراني“ موضحا بر تغريدة في حسابه في موقع ”تويتر“ أن المشهورة التي ألمح إليها ليست المدعوة فتو العقيل: ”جايه من اقصاك لا سلام عليكم ولا مرحبا ولازم توضح وانا فتو… والله مااعرفك، لكن ذوق مني راح أرد لأني ماأبي أحد يظلم، وأكيد ماهو إنتي المقصودة ولا لك علاقة الله يستر عليك“.

جايه من اقصاك لا سلام عليكم ولا مرحبا ولازم توضح وانا فتو… والله مااعرفك ????‍♂️

لكن ذوق مني راح أرد لأني ماأبي أحد يظلم، وأكيد ماهو إنتي المقصودة ولا لك علاقة الله يستر عليك.#المشهورة_والتاجر https://t.co/qGSwFPXUGr — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 22, 2020

وفتو العقيل ليست المشهورة الأولى التي تقع ضحية تشكيك الصحفي أبوطلال بإحدى الشهيرات دون ذكر اسمها، فسبق أن أثيرت شبهات بكونها نجمة مواقع التواصل سارة الودعاني، حيث اضطر ”الحمراني“ أيضا لنفي التهمة عنها.

وكان أبوطلال الحمراني قد أثار ضجة بذكره معلومات – لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – عن وجود مشهورة صديقة مقربة لكل من المتهمة مريم وأخرى تدعى ”سلطانة“ مشتبه باختطافها أطفال.

تغريدتي يوم أمس متعمدة علشان أطلع السلق من ربع #المشهورة_والتاجر اللي خايفين يتورطون وكذلك زباين مرايم وكنت اترصدهم بالفعل كما وصلني، بعضهم بفلوس وبعضهم زباين السحر، والمشهورة صديقة مقربة من مرايم و"سلطانه" وتستخدمهم يسوون لها عمل الحب، الله لايحبها ????‍♂️

يتبع….#المشهورة_والتاجر — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 22, 2020

وتغيب إلى حد اللحظة المعلومات الرسمية بشأن قضية اختطاف الأطفال التي باتت الأشهر على مستوى المملكة، وسط تكتم الجهات الأمنية التي لا تزال تحقق فيها، والتي من المرجح أن تصدر بيانا بالقضية فور انتهائها.