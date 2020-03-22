ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 201

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر، 201 حالة منها 17 وفاة، بحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الجزائرية يوم الأحد.

ودخلت ولاية ”بسكرة“ الجنوبية في حالة استنفار عام، إثر هروب شخص من الحجر الصحي بمشفى ”مدغري“ الحكومي في المنطقة.

وفتحت سلطات الأمن الجزائري تحقيقا موسعا لاعتقال المدعو ”سمير بن غربال“، الذي هرب من المشفى الحكومي في ظروف لا تزال توصف بالغامضة.

ونشرت بلدة ”الحاجب“ في ولاية بسكرة، بلاغا إلى السكان نبهت فيه إلى أن المعني فر من الحجر الصحي قبل يومين إلى وجهة مجهولة، وقد شوهد في بلدة مجاورة بحسب معطيات تلقتها السلطة المعنية.

وتشهد البلاد حالة استنفار عام منذ ساعات، بسبب عدم التزام بعض السكان بتعليمات السلطات بالامتناع عن التجول، خشية انتشار عدوى فيروس ”كورونا“ الذي تسلل إلى مختلف المحافظات.

وأطلقت قوات الأمن الجزائري صفارات الإنذار عبر مكبرات الصوت والدوريات الأمنية في الشوارع، لدعوة المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

وفي الأثناء، حرك نشطاء عريضة مطلبية تناشد السلطات العليا فرض حالة الطوارئ لإجبار السكان على المكوث في الحجر المنزلي، لمواجهة فيروس ”كورونا“ المستجد.

وأقر وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد أن بلاده دخلت المرحلة الثالثة من الخطر وأن ”القادم أسوأ“، بحسب تصريحاته.