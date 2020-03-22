انقطاع خدمة ”Xbox Live“ بسبب ”كورونا“

تسببت الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدول ضمن إجراءاتها الحثيثة التي قضت ببقاء الملايين في بيوتهم خشية الإصابة بفيروس كورونا، في زيادة الضغط على خدمة الألعاب الشهيرة Xbox Live.

وتعطلت خدمة الألعاب مرتين خلال نهاية الأسبوع الماضي، آخرها كان يوم الجمعة، بسبب الضغط الكبير الذي تعرضت له سيرفرات اللعبة، نتيجة إقبال الملايين من القابعين في بيوتهم ولا يمكنهم الخروج منها.

وتسبب انقطاع الخدمة في حرمان المستخدمين من تسجيل الدخول إلى (Xbox Live)، كما تعطلت مزايا اجتماعية، مما حرم خاصة اللعب المتعدد من العمل بصورة صحيحة.

وقالت مايكروسوفت في صفحة الدعم الخاصة بها: ”نعتقد أننا حددنا المشكلة التي تتسبب في مواجهة بعض الأعضاء مشكلات في تسجيل الدخول إلى (إكس بوكس)“.

وأضافت: “شكرًا على تحليكم بالصبر مع عمل الفريق على حل المشكلة”.