ألعاب وتطبيقات مجانية تفيدك خلال الحجر الصحي من كورونا

أتاحت شركات عديدة حول العالم تطبيقاتها وألعابها التي تنتجها بشكل مجاني للمستخدمين، لمساعدة الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الذاتي في زيادة إنتاجيتهم أو الترفيه عن أنفسهم في زمن كورونا.

ويستعرض ”إرم نيوز“ مجموعة من التطبيقات والألعاب المجانية التي يمكن الاستفادة منها:

التطبيقات المجانية

تطبيق AnyMeeting:

أطلقت Intermedia لمؤتمرات الفيديو وخدمات الندوات عبر الإنترنت برنامجها AnyMeeting مجانا لجميع الشركات حتى نهاية العام؛ لدعم العاملين عن بعد.

تطبيق Cisco Webex:

يعمل برنامج المؤتمرات من Cisco على توسيع خطته المجانية لجميع الشركات على مدار التسعين يوما القادمة.

تطبيق Google Hangouts Meet:

يمكن لمستخدمي G Suite الآن الوصول إلى كافة مزايا Google Hangout Meet حتى 1 يوليو.

تطبيق Microsoft Teams:

تقدم مايكروسوفت وصولا مجانيا إلى المستوى المدفوع من Microsoft Teams لمدة ستة أشهر.

الألعاب المجانية

Mini Metro:

إذا لم تكن قد لعبت بالفعل Mini Metro التي تدور حول تصميم خريطة مترو أنفاق لمدينة ما، فيمكنك الآن فعل ذلك، حيث يمكن لمستخدمي أندرويد الحصول على اللعبة من متجر جوجل بلاي، ومستخدمي آيفون من متجر آب ستور.

Kingdom Rush Frontiers:

هذه اللعبة تكملة للعبة Kingdom Kingdom Rush، ويمكنك الحصول عليها من متجر جوجل بلاي أو متجر آب ستور.

Kingdom Rush Origins:

اللعبة الثالثة في سلسلة Kingdom Rush، ويمكنك الحصول عليها مجانا من جوجل بلاي أو آب ستور.

Card Crusade:

سيحب عشاق لعبة roguelikes هذه اللعبة، حيث يمكن الحصول عليها مجانا من جوجل بلاي وآب ستور.

JackQuest: The Tale of the Sword:

عادة تكلف هذه اللعبة 4.99 دولارات، ولكن يمكنك الحصول عليها مجانا الآن من جوجل بلاي وآب ستور.