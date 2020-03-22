ريهانا تدخل على خط تطوير لقاح ضد كورونا

تسعى نجمة البوب وأيقونة الموضة ورائدة الأعمال، ريهانا لمساعدة أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها بعد انتشار فيروس كورونا الذي أوقف الحياة في كل مكان.

وتبرعت ريهانا، 32 عاما، بـ 5 ملايين دولار من خلال مؤسسة ”كلارا ليونيل“ لدعم وحماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والمجتمعات المهمشة، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ومن المقرر أن يعمل هذا التبرع على تسريع الاستجابة بالعمل مع منظمة شركاء على الأرض، التي تشمل ”Feeding America“ وصندوق الاستجابة للتضامن مع فيروس ”COVID-19“ التابع لمنظمة الصحة العالمية ولجنة الإنقاذ الدولية وغيرها.

كما تعهدت ريهانا، بتقديم دعم مالي كبير من أجل مساعدة بنوك الطعام التي تخدم المجتمعات المعرضة للخطر وكذلك كبار السن في الولايات المتحدة، إلى جانب تعزيز مرافق الفحص والرعاية في دول مثل: هايتي، وملاوي.

كما يشير الموقع الإلكتروني لمؤسسة ”كلارا ليونيل“ إلى أن الأموال ستستخدم لتعبئة الموارد والقدرات الإضافية والدعم للمجتمعات الأصلية.

وتم إدراج العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية للتعامل مع المرض المنتشر، وكثير منهم مرضوا بالفعل، في قائمة أولئك الذين تدعمهم مساهمة ريهانا، وسيتم تزويدهم بمعدات واقية، وكذلك المساعدة في إنشاء وصيانة وحدات العناية المركزة.

كما يعطي الموقع الإلكتروني أولوية لتطوير لقاح للفيروس بالإضافة إلى علاجات أخرى كأحد الأسباب التي ستدعمها المؤسسة من خلال هذا التبرع.

وأخيرًا، يعد تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية والوقاية من الفيروسات واحتوائها وتوزيع إمدادات الجهاز التنفسي الحرجة جزءا من خطة مؤسسة كلارا ليونيل للمساعدة في القتال.

وقالت جوستين لوكاس، المديرة التنفيذية للمنظمة ”لم يكن الأمر أكثر أهمية أو إلحاحا أبدا لحماية وإعداد المجتمعات المهمشة والمحرومة – أولئك الذين سيكونون الأكثر تضررا من هذا الوباء“.

أسست ريهانا مؤسسة كلارا ليونيل في عام 2012، في المقام الأول لدعم وتحسين برامج الاستجابة للطوارئ في جميع أنحاء العالم.

وتستضيف المؤسسة حفل جمع تبرعات خيريا سنويا، الذي شهد الإصدار الخامس منه حضور ريهانا في سبتمبر الماضي إلى جانب المشاهير أمثال سيث مايرز، فاريل ويليامز، دي جي خالد، فات جو، جي إيزي، ميغان ذي ستاليون وغيرها الكثير.

وتمتلك ريهانا الخيرية موقعا مخصصا حيث يمكن للمهتمين المساعدة في مكافحة الوباء من خلال المساهمة أيضا.

يأتي ذلك بعد أن قررت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كارداشيان في المساهمة بأرباح خط ملابسها الداخلية ”SKIMS Solutionwear“ الخاص بها في مكافحة فيروس ”كورونا“.

وستقوم مجموعة كارداشيان البالغة من العمر 39 عاما بإعادة تجهيز مجموعة من خط الملابس يوم الاثنين الـ23 من مارس، إذ ستذهب 20 في المائة من الأرباح إلى مؤسسة ”Baby2Baby“ وبرنامج الاستجابة للطوارئ الخاص بـ“كورونا“.