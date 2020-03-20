عقد قمة مجموعة السبع بتقنية ”الفيديو-كونفرانس“ خشية كورونا

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تعقد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي7) المرتقبة في يونيو/ حزيران المقبل، عبر تقنية الفيديو-كونفرانس (دائرة تلفزيونية مغلقة)، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدثة باسم البيت الأبيض، جود ديري، الخميس: ”قرر الرئيس ترامب أن تعقد قمة محموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في تاريخها المحدد 10-12 يونيو عبر تقنية الفيديو-كونفرانس بدلًا من عقدها مباشرة في منتجع كامب ديفيد بولاية ميريلاند كما كان مقررا من قبل“.

وأضافت المتحدثة جود ديري في بيان، أن مدير المجلس الاقتصادي الوطني، لاري كودلو، أبلغ مسؤولي مجموعة السبع بالتغيير الذي حدث بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

والإثنين الماضي، عقد قادة دول المجموعة، لقاء جمعهم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، ترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر بيان صدر عقب اللقاء أن ”المجموعة تعترف بأن كورونا يعد مأساة إنسانية وأزمة صحية تشكل خطرا على الاقتصاد العالمي“.

وأكد أن ”الوضع الحالي يستوجب إعلان حالة الطوارئ الوطنية، وحكومات دول المجموعة ستسخر كل إمكانياتها لمكافحة كورونا“.

ودعا في هذا الصدد، إلى اتخاذ التدابير الضرورية لحماية الناس، والوظائف، ودعم التجارة والاستثمار الدوليين.

ومجموعة السبع هي منظمة تتكون من 7 دول صناعية كبرى على مستوى العالم، وهي كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الخميس أكثر من 11 ألف إصابة بالمرض و176 وفاة.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا 244 ألف و526 شخصًا في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.