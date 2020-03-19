ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.8 مليار دولار

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قال البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الخميس، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بلغت 26.8 مليار دولار في 2019، ارتفاعا من 25.5 مليار دولار في 2018. وتعتبر التحويلات المالية مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي لمصر، البنك المركزي المصري.