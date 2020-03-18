هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا (فيديو)

أعلنت الفنانة هند البحرينية عن إصابتها بفيروس كورونا، وخضوعها للحجر الصحي عقب ظهور نتيجة فحص الفيروس إيجابية بعد عودتها من إسبانيا.
وفاجأت هند جمهورها بهذا النبأ الصادم حين غردت عبر تويتر قائلة: ”مساء الخير.. من غرفة العزل شكرا لمن سأل عني أنا بخير“.
وتخضع الفنانة الآن لحجر صحي في إحدى المستشفيات في البحرين، لتصبح بذلك أول فنانة عربية تصاب بالفيروس.
⭕#هند_البحرينية أول مصابة بـ #كورونا من المشاهير في العالم العربي، وهي الآن بالمستشفى في البحرين بعد عودتها من برشلونة حيث ظهرت نتيجة فحص #الكورونا إيجابية ولكن من غير أي أعراض???? متمنيين لها الشفاء العاجل ????????https://t.co/KTUXEwwU8a | #ET_بالعربي
__________@hind_bh2 pic.twitter.com/pvEWZNIUOO
— ET بالعربي (@ETbilArabi) March 18, 2020
وظهرت هند في مقطع فيديو نشرته عدة صفحات فنية تطمئن جمهورها على حالتها وتشكر كل من سأل عنها واهتم لأمرها.
وأثارت الفنانة قلق الوسط الفني والجمهور على حالتها الصحية وحرصوا على مواساتها في محنتها وتمنوا لها الشفاء العاجل.