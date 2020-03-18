هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا (فيديو)

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أعلنت الفنانة هند البحرينية عن إصابتها بفيروس كورونا، وخضوعها للحجر الصحي عقب ظهور نتيجة فحص الفيروس إيجابية بعد عودتها من إسبانيا. وفاجأت ‏هند جمهورها بهذا النبأ الصادم حين غردت عبر تويتر قائلة: ”مساء الخير.. من غرفة العزل شكرا لمن سأل عني أنا بخير“. وتخضع الفنانة الآن لحجر صحي في إحدى المستشفيات في البحرين، لتصبح بذلك أول…