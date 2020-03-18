 هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا (فيديو)

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا (فيديو)

المصدر: عبدالله المصري – إرم نيوز

أعلنت الفنانة هند البحرينية عن إصابتها بفيروس كورونا، وخضوعها للحجر الصحي عقب ظهور نتيجة فحص الفيروس إيجابية بعد عودتها من إسبانيا.

وفاجأت ‏هند جمهورها بهذا النبأ الصادم حين غردت عبر تويتر قائلة: ”مساء الخير.. من غرفة العزل شكرا لمن سأل عني أنا بخير“.

وتخضع الفنانة الآن لحجر صحي في إحدى المستشفيات في البحرين، لتصبح بذلك أول فنانة عربية تصاب بالفيروس.

وظهرت هند في مقطع فيديو نشرته عدة صفحات فنية تطمئن جمهورها على حالتها وتشكر كل من سأل عنها واهتم لأمرها.

وأثارت الفنانة قلق الوسط الفني والجمهور على حالتها الصحية وحرصوا على مواساتها في محنتها وتمنوا لها الشفاء العاجل.

 

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