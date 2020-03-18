راندا البحيري تبرر مشاركتها في عرض أزياء رغم تفشي كورونا (فيديو إرم)

قالت الفنانة المصرية راندا البحيري، إن حضورها عرض أزياء المصمم محمد شهبندر، لا يعني أنها غير ملتزمة بتعليمات الدولة بالعزلة المنزلية لمدة أسبوعين، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت راندا في لقاء مع ”إرم نيوز“ أن سبب وجودها في ديفيليه شهبندر أنه قام بحجز المكان منذ شهرين وأنها أبلغته بحضورها، ولم تستطع الرفض بعد ذلك.

وأضافت: ”أؤيد الدولة المصرية في جميع قراراتها ولم أغادر المنزل سوى لحضور هذا الحفل، حتى وقت العاصفة التي ضربت البلاد وهطول الأمطار الغزيرة، التزمت بالمكوث في المنزل“.

وتابعت: ”لا أصافح أحدا بيدي، وأتناول الماء في كوب بلاستيك وأستعمل المطهرات، ولو تم فرض حظر تجول فسأكون أول شخص يجلس في المنزل“.

وواصلت الفنانة المصرية قولها: ”أتمنى فقط أن نتوقف عن نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيروس كورونا، والتأكد من أي خبر من مصدره الأصلي قبل نشره، مثلما قال رئيس الوزراء الذي أعتبر حديثه مثاليا“.

وعن مستقبل السينما والدراما في مصر، قالت: ”أعتقد أن الأزمة ستكون في المسرح والسينما، ولكن المسلسلات لا تمثل مشكلة، لأن مواقع التصوير ليس بها تجمعات، أحيانا يوجد 7 أفراد في اللوكيشن، كأننا أسرة في مكان واسع، وأحيانا نصور في الهواء الطلق“.

وبسؤالها عن أعمالها الجديدة، قالت: ”أواصل تصوير فيلم بار كود 615 مع الفنانين أحمد عز وطارق صبري وأحمد عزمي، وهو أكشن“.