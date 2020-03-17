الفنان الكويتي عبدالله بوشهري ممنوع من التصوير في حجر كورونا

اعتذر الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، لجمهوره، عن التفاعل معهم خلال فترة تواجده في الحجر الصحي الذي يخضع له منذ عودته من إيران، كإجراء احترازي تخوفا من إصابته بفيروس كورونا.

ويأتي الاعتذار رغم أن بوشهري ظل طوال الأيام الأولى من احتجازه ينشر مقاطع فيديو، يكشف من خلالها آخر التطورات الصحية له.

وقال الفنان الكويتي عبر حسابه على ”سناب شات“: ”أعتذر عن التصوير“، موضحا أن ذلك بسبب ”أوامر تلقاها“.

وكان بوشهري أعلن قبل يومين عن خروجه من الحجر الصحي، الذي كان محتحزا بداخله، وتوجهه لحجر صحي ثان أكثر أمانا.

وظهر بوشهري فى مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو سعيد ويقول: ”شكرا لكل الناس التي باركت لي على خروجي، وأنا اليوم راح أطلع من الحجر الصحي إلى حجر صحي آخر“.

وبين أنه بعد أيام ستخرج النتيجة، وإذا كان لا يحمل فيروس كورونا، سيغادر الحجر، مطالبا جمهوره بالدعاء له.

وبدأ عبدالله بوشهري حياته الفنية في عام 2004، إذ شارك في مسلسل ”دنيا القوي“، وبعدها شارك بمسرحية للأطفال حملت اسم ”الأكاديمية“، كما شارك في ”فيديو كليب“ مع الفنان جاسم النبهان. وكانت بدايته الفعلية في عام 2005 بمسلسل ”اللقيطة“.

وقدم عبدالله بوشهري عشرات الأعمال التلفزيونية والمسرحية، وفي عام 2011، خاض تجربة تقديم البرنامج، إذ قدَّم برنامجا حمل اسم ”فورزا“، على قناتي العدالة والوطنية.