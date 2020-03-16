 إصابة الممثل البريطاني إدريس إلبا بفيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

إصابة الممثل البريطاني إدريس إلبا بفيروس كورونا

إصابة الممثل البريطاني إدريس إلبا بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا أن فحصا طبيا أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال إلبا، نجم فيلم ”أفنجرز إنفينيتي وور“ (المنتقمون: الحرب اللانهائية)، على ”تويتر“ إنه لا يعاني أي أعراض حتى الآن، لكنه سيعزل نفسه عن الآخرين.

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