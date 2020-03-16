مصر.. المهن التمثيلية تفرض إجراءات احترازية على صناع الدراما لمواجهة كورونا

فرض نقيب الممثلين في مصر، الفنان أشرف زكي، إجراءات استثنائية على صناع الدراما في البلاد لمواجهة انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد.

وأمر الفنان زكي، بوقف تصوير أي مشاهد لمسلسلات تلفزيونية مقرر عرضها في رمضان المقبل يكون بها عدد كبير من التجمعات.

وشدد في بيان صادر عن النقابة على ”عدم السفر لمواقع التصوير البعيدة بأعداد كبيرة وتطهير الأيدي بالكحوليات والمعقمات، لحين صدور إشعار رسمي بتغيير التدابير الاحترازية“ .

وطالب البيان كذلك بـ“تعقيم مواقع التصوير بالطرق الطبية الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية“.

وردًا على استفسار لـ“إرم نيوز“ بشأن ما تضمنه البيان، أعلن أشرف زكي أن النقابة لم تتخذ قرارا بوقف تصوير مسلسلات رمضان على الإطلاق، معللا الأمر بأن أغلب الأعمال الرمضانية على وشك الانتهاء من تصويرها باستثناء مسلسلات يتبقى لها 10 أو 15 يوما تصوير.

وأضاف زكي أن ”النقابة بكافة أعضاء المجلس على تواصل دائم مع صناع الدراما لتقديم أي مساعدات لازمة“، مبينا أن ”إلغاء موسم درامي يأتي مرة كل عام من الصعب تأجيله لأنه الأهم لجميع الفنانين في مصر“.

وسجلت مصر لغاية يوم أمس الأحد، 126 إصابة بفيروس كورونا، من بينها 26 حالة أعلن شفاؤها.