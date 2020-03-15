بقيمة مليار دولار.. المغرب ينشئ صندوقًا لمواجهة ”كورونا“

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أعلن الديوان الملكي المغربي أن العاهل محمد السادس أعطى تعليمات بإنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) لمواجهة فيروس كورونا . وقال بيان للديوان الملكي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء إن الصندوق يهدف إلى توفير ”النفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنى التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين…