محمد خير الجراح يكشف تطورات ”حرملك 2“ وحقيقة عودته إلى ”باب الحارة 11“ (فيديو)

كشف النجم السوري محمد خير الجراح تطورات شخصية ”ليمون“ في الجزء الثاني من مسلسل ”حرملك“ الذي انتهى من تصويره قبل أيام في دولة الإمارات.

وقال إن ”ليمون“ سيتحالف مع أعداء ”قمر“، بعد اختفائها، وتؤدي شخصيتها الفنانة سلافة معمار.

كما كشف الجراح عن حقيقة الأنباء التي تتحدث عن عودة شخصيته الشهيرة ”أبو بدر“ في الجزء الحادي عشر من مسلسل ”باب الحارة“، مبيناً أنها أنباء لا صحة لها، وهو يرفض العودة إلى العمل مع أي جهة كانت مقدماً مقترحه حول الشخصية ورؤيته بأن يتم تحويل بعض الشخصيات التي أحبها الناس إلى عمل مستقل بعيداً عن العمل وأحداثه ومشكلاته التي مرّ بها.

من جانب آخر، يواصل الفنان السوري حتى اليوم تقديم عروض مسرحيته ”سلطان زمانو“ بدمشق وهي من إخراجه وبطولته.