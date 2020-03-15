خبيرة تجميل عراقية تثير ضجة بمكياج ”كورونا“ (فيديو)

أثارت خبيرة التجميل العراقية، فاطمة الديوان، جدلا بين الجمهور والمتابعين، عقب ظهورها في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات ”إنستغرام“، وهي تتحدث عن عمل ”مكياج“ لفيروس كورونا.

وقالت الديوان، في الفيديو الذي ظهرت فيه عبر ”إنستغرام“ : ”بناء على رغبه وطلب المتابعين تقديم مكياج عن مرض كورونا، فقررت أن يكون تعليميا لأنني ما كنت أعرف أرتدي الكمامة بشكل صحيح“.

وارتدت خبيرة التجميل العراقية كمامة، وشرحت كيفية استخدام أداوات التجميل للظهور بمكياج كامل أثناء ارتدائها، لكنها لم تسلم من الهجوم الشديد عليها، لرؤية الكثير من المتابعين أنها تسخر من الفيروس وتستهين به بدلا من تقديم التوعية بشكل آخر، لتنهال التعليقات عليها.

وقالت إحدى المتابعات: ”مع الأسف هذا تفكير بدل ما تدعين وتصلين لله يشافي المرضى انتي تدرين هو وباء والمرضى يعانون حد الموت انصحج امسحي الفديو والله بكيت لأن انتي وين والعالم المصابة وين“.

بينما قالت أخرى :“أريد أفهم إنتي إنسانة طبيعية؟ شنو مكياج فايروس كورونا ؟ ما خجلت من نفسج؟ وباء عالمي وموت وأرواح بأعداد هائله جاي تروح وانتي تجين تسوين مكياج فيروس كورونا ؟! شنو هالتفاهة والفراغ والسطحية الي انتي بيها، ما الوم كل وحده رزلتج لان هاي الحركه تعبر عن الاستهتار بالمرض.. العالم وين وانتن جماعه الانستا حايرات بالمكياج والتفاهه صدك من سمونه العالم الثالث انتي وجماعتك اكبر برهان“.

ولم تتوقف تعليقات الجمهور على الفيديو عند هذا الحد، إذ انتقدها أحد متابعيها بقسوة قائلا لها: ”تافهة جدا جدا جدا ناس قاعدة تموت وأنت تسوين مكياج كورونا و الله راسك كثيييير فاضي أنت أكيد مش إنسانة عادية أنت مريضة بيك كورونا بعقلك“.

يذكر أن هناك الكثير من خبيرات التجميل، يحاولن استغلال أزمة فيروس كورونا، من أجل الشهرة، والاستفادة بأكبر شكل من هذه الأزمة، التى أصبحت تسيطر على العالم، خلال هذه الفترة، وذلك من خلال الظهور عبر حساباتهن الشخصية بكافة مواقع التواصل الاجتماعي، لتقديم النصائح، والعروض لصالونات التجميل التابعة لهن، وهو ما جعل الجمهور يهاجمهن بشده، بعدما طلبت إحداهن الإقبال على الصالونات، وهو ما يتعارض مع خطورة الفيروس المنتشر الذي يلزم الجلوس فى المنزل والعزلة عن الاختلاط.