حيل منزلية تغني عن المنظفات.. تعرف عليها

بإمكانك التخلي عن شراء المنظفات الاصطناعية، وتحصل على منزل نظيف باستخدام مكونات بسيطة صديقة للبيئة، ومتوافرة في مطبخك، لتصل لمستوى مميز من النظافة واللمعان، خاصة مع المناطق والأدوات التي يصعب تنظيفها.

وقدمت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، قائمة بهذه الحيل المنزلية المستخدمة:

بودرة التارتار

يستخدم مسحوق أو بودرة التارتار في صنع الحلويات والمخبوزات، ولكن لهذه المادة فائدة كبيرة في تنظيف الأواني المحترقة، فبدلًا من التخلص من الأواني المحترقة، يمكنكِ تجديدها والتخلص من كل آثار الحروق بملء الأواني بمسحوق التارتار ثم نقعها في الماء الدافئ لمدة ساعة كاملة ثم تُفرك الأجزاء المحترقة بإسفنجة خشنة وبعدها تعود الأواني كالجديدة.

ثمرة الجريب فروت والملح

التخلص من البقع الجيرية التي تظهر على صنابير المياه من الأمور الصعبة، وتستلزم شراء منتجات تنظيف باهظة الثمن، ولكن الخبراء قالوا إنه بإضافة كمية من الملح لنصف ثمرة جريب فروت وفرك البقع، ستقوم حبيبات الملح وأحماض الفا هيدروكسي بالتخلص من الجير.

الملح وجوز الهند

يساعد الخليط المكون من الملح وجوز الهند في تنظيف لوح التقطيع الخشبي وإعادته كالجديد، فكل ما عليكِ هو وضع كمية مناسبة من ملح البحر على اللوح الخشبي مع فركه بنصف ثمرة من الليمون ثم وضع زيت جوز الهند لإخفاء الشقوق.

صودا الخبز وصابون الأطباق

يمكنكِ صنع مكعبات لتنظيف المرحاض وتطهيره عن طريق إضافة ملعقة من صابون الأطباق لكمية مناسبة من صودا الخبز ثم يُصب هذا الخليط في الوعاء الخاص بمكعبات الثلج، ثم اتركه لبضعة ساعات ويمكنك استخدامها عند الحاجة لتطهير وتنظيف المرحاض.

الملح والخل الدافئ وصودا الخبز

عند انسداد بالوعات المنزل أو الأحواض يمكنكِ بسهولة وضع كمية مناسبة من الخل الدافئ في أماكن السدد، ثم نقوم بصب كمية من الماء المغلي بعدها مباشرة ثم نتركها لفترة وسيعمل هذا الخليط على إزالة السدد.

الخل

معظمنا يجد صعوبة في تنظيف فتحات الدش لذلك يمكنكِ ببساطة وضع كيس ملئ بالخل على فتحات الدش وتركه طوال الليل، ثم نفرك الدش باستخدام فرشاه أسنان صغيرة لإزالة البقع والأوساخ وسيعود كالجدبد.