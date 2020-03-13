حكومة الوفاق الليبية تخفض ميزانيتها إلى الثلث

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق في ليبيا علي العيساوي، أن حكومته أُرغمت على تخفيض ميزانيتها بما يقارب الثلث، بسبب ”الصدمة المزدوجة“ الناجمة عن وقف إنتاج النفط وخفض أسعاره.

وقال العيساوي على هامش لقاء مع الوكالة الفرنسية للتعاون التقني (اكسبيرتيز فرانس) في تونس: ”نواجه صدمة مزدوجة: وقف إنتاج النفط وتراجع الأسعار، وسببها بشكل جزئي فيروس كورونا المستجدّ“.

وأوضح أن ميزانية العام 2020 ”طموحة“ وحُدّدت بحوالى 55 مليار دينار (35 مليار يورو) ”لكننا أُرغمنا على تخفيضها إلى ما يقارب 38 مليار دينار“ (24,8 مليار يورو).

وبين العيساوي بأن ”ذلك يؤثر كثيرا على الخدمات العامة والاستثمار: سيتمّ إرجاء (بناء) مدارس جديدة ومستشفيات جديدة وكذلك الاستثمارات من أجل تجديد البنى التحتية النفطية“.

وسينبغي على الحكومة التي كانت تتوقع نموا تفوق نسبته الـ6%، أن تخفّض هذه النسبة، دون أن يعطي رقما معينا.

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من أن ليبيا هي إحدى الدول النادرة التي لم تُسجّل أي إصابة بفيروس كوفيد-19، إلا أن الوباء العالمي ”ألحق أضرارا بليبيا بشكل غير مباشر: إذ إن خفض أسعار (النفط) بسبب تراجع الطلب في الصين، كان له تأثير كبير على الاقتصاد“.

وقال إن أولوية الحكومة هي ”إيجاد وسائل مختلفة عن ميزانية الدولة لتمويل الاقتصاد“، فيما تحدث عن إصدار السندات الليبية الأولى على شكل صكوك إسلامية هذا العام، بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.