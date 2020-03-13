بعد إطلاق سراحها وزوجها بكفالة.. ماذا قالت سارة الكندري؟

طمأنت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري، متابعيها بعد القبض عليها برفقة زوجها أحمد العنزي داخل المحكمة قبل أن يقرر القاضي إخلاء سبيلهما بكفالة 2000 دينار (6,600 دولار) لكل منهما، منوهًة أنه لم يتم استدعاؤها من منزلها كما أشاع بعضهم.

محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان وأمانة سر دعيج الجاسم تأمر بالقبض على «فاشنيستا وزوجها» أثناء حضورهما جلسة المحاكمة في قضية «مخالفة الأداب العامة» أثناء تصوير مقطع فيديو وتقرر إخلاء سبيلهما بكفالة 2000 دينار لكل منهما pic.twitter.com/e6UNIhx934 — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) March 11, 2020

وأوضحت سارة الكندري، أنه لم يتم سجنها وزجها بل ذهبا للمحكمة من منزلهما، مردفًة: ”ذهبنا بأنفسنا للمحكمة ولم يسحبوني واستأنفنا في القضية ودفعنا كفالة“.

وأكدت سارة الكندري في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ أنها وزوجها دفعا حتى الآن 5 آلاف دينار على سبيل الكفالة، منوهة أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة ضدهما بشكل طبيعي.

وتابعت ”الكندري“ قائلة إنها ليست أول واحدة أو الأخيرة التي تُخطئ ومن المهم أن يتعلم الإنسان من أخطائه، وشنّت هجومًا على بعض مشاهير السوشيال ميديا.

وبيّنت الفاشينيستا الكويتية قائلة: ”الناس مش حاطة غير على سارة وأحمد ويحاولون سجني“، متهمة أحد المشاهير بالوقوف وراء حملة ضدها وأنه يتم دفع أموال للغير كي يهاجموها وكي تُعلن اعتزالها وزوجها ولا يظهران على السوشيال ميديا للعمل في الإعلانات، مردفة: ”لم نعتزل ونحن صامدون“.

وهددّت ”الكندري“ جميع من يهاجمونها باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم منوهة: ”اللي بيطق يطق والله ما أرد على الناس ولا الانتقادات وكل أكاونت نشر فيديو قديم أو جديد سأرفع عليهم كلهم قضايا بعد انتهاء بلادنا من القضاء على فيروس كورونا“.

وشددّت على أنها لم تضر أحدًا ولكن المضرة تأتي لها من الآخرين، مبينة: ”أنا قلت يمكن في حاجة بتضايق الناس فغيرت أشياء كثيرة وغيرت طريقة التصوير وأنا ولا ميتة على الفلوس ولا على الإعلانات ومو ناطرة أي شيء من أحد أو إعلان آكل أو أشرب ولو أعيش على خبزة وجبنة أنا راضية الفلوس مش هتعلي من قيمتي“.

وواصلت قائلة إنها لن تسكت لأحد يهاجمها، مشيرة: ”اللي مو مضبوط لن أسكت عليه، وبدل ما كلنا ديرة الكويت نكون إيد واحدة، الكل يصير يطق ضد بعضه كل هذا من علامات يوم القيامة“.

ووجّهت رسالة لمن يهاجمونها قائلة: ”الدنيا دوارة، كما تدين تدان، سيصير فيكم مثل ما صار فيني، ما راح تهزون شعرة من راسي، أنا صامدة واللي عندي شيء يتصرف أمامي وأنا ما بحب الأشخاص اللي بميت وجه“.

واختتمت بأنها ستدخل مجال الفن خلال الفترة المقبلة خاصة أن والدها هو من اعترض طريقها وهي صغيرة فقالت: ”أبوي ما كان راضي وأنا متجهة للفن أنا دارسة الفن وحبيته وأبيه“.

وكانت محكمة الجنايات في دولة الكويت أمرت الأربعاء بالقبض على الكندري وزوجها أثناء حضورهما جلسة المحاكمة في قضية ”مخالفة الآداب العامة“، ثم تقرر إخلاء سبيلهما بكفالة 2000 دينار (6.600 دولار) لكل منهما.