منظمة التجارة العالمية تطلب من الأعضاء تأجيل اجتماعها الوزاري‎

المصدر: أ ف ب

اعتبرت منظمة التجارة العالمية، اليوم الخميس، أنّ جائحة كوفيد-19 جعلت من غير الممكن عقد مؤتمرها الوزاري المقبل الذي كان مقرّراً عقده بين 8 و11 حزيران/يونيو في كازاخستان.

وقال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو في مذكرة بعثها إلى الأعضاء والإعلام: إنّ ”عقد المؤتمر الوزاري الـ12 بين 8 و11 حزيران/يونيو لن يكون ممكناً“.

وأشارت منظمة التجارة العالمية إلى أن هذا القرار جاء بطلب من حكومة كازاخستان.

وأضافت أنّ القرار النهائي تتّخذه الدول في اجتماع خاص للمجلس العام للمنظمة ”سينعقد حين تسمح الظروف“.

وعلّقت المنظمة جميع اجتماعاتها إلى 20 آذار/مارس عقب اكتشاف إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى أحد موظفيها في جنيف.