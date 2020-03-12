أحمد إبراهيم يعتذر لأنغام.. فهل يعودان لبعضهما؟ (صورة)

قدم الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم اعتذاره لزوجته المغنية أنغام، بعد أن عايد زوجته الأولى ياسمين عيسى في يوم المرأة العالمي وتجاهلها؛ ما أثار غضبها وتسبب في انفصال غير رسمي بينهما.

وبادر أحمد إبراهيم بنشر صورة جمعته بزوجته أنغام، عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، وكان يقبل رأسها في محاولة منه لإثنائها عن قرار الانفصال والتراجع عن رفع دعوى خلع للحصول على حريتها.

وكتب أحمد إبراهيم في تعليقه على الصورة قائلا: ”حقك عليا أنا يا ست الستات“.

وحرص أحمد إبراهيم على إلغاء خاصية التعليقات؛ حتى لا يدخل في جدل ومناقشات مع الجمهور حول طبيعة علاقته بأنغام حاليا.

وكان أحمد إبراهيم، قد أرسل رسالة لزوجته الأولى ياسمين عيسى، وصفها فيها بأنها امرأة عظيمة وابنة الأصول التي صانته في غيابه، ثم أعلن عن عودته لها بشكل رسمي.