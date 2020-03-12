 وزير داخلية البحرين: أهم تحديات مواجهة كورونا تكتم إيران حول انتشار الفيروس – إرم نيوز‬‎

وزير داخلية البحرين: أهم تحديات مواجهة كورونا تكتم إيران حول انتشار الفيروس

وزير داخلية البحرين: أهم تحديات مواجهة كورونا تكتم إيران حول انتشار الفيروس

المصدر: فريق التحرير

قال الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، اليوم الخميس، إن بلاده نجحت في التعامل مع الموقف بشأن مواجهة فيروس ”كورونا“ بشكل أشاد به الجميع بما فيه منظمة الصحية العالمية.

واعتبر أن ”من أهم التحديات في هذا الموضوع الصحي العام تكتم إيران حول انتشار الفيروس في بداية الأمر“.

وشدد على أن ”إيران خالفت القوانين والأعراف الدولية، كما لم تقم بختم جوازات السفر لدخول وخروج المواطنين البحرينيين، مع العلم أننا لم نمنع مواطنينا من السفر إلى إيران“.

وقال آل خليفة: إن ”إيران وبهذا التصرف سمحت بانتقال فيروس خطير للخارج، في تقديري هذا الأمر يعد من أشكال العدوان البيولوجي المحرم دوليا، حيث عرضت السلامة والصحة للخطر عندنا وعند الآخرين“.

وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البحرين عقد للتأكيد على أهمية إطلاع السلطة التشريعية على آخر المستجدات حتى تكون الرؤية واضحة للجميع، وفقا لبيان الوزارة الذي نشر على حسابها في ”تويتر“.

وشدد الوزير، على أنه ”يجب ألا نسمح لهذا الأمر أن يتحول إلى قضية أمنية، اليوم نحن نتعامل مع وضع صحي لكن لانترك المجال للتحول إلى وضع أمني“.

 

 

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