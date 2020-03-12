وزير داخلية البحرين: أهم تحديات مواجهة كورونا تكتم إيران حول انتشار الفيروس

قال الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، اليوم الخميس، إن بلاده نجحت في التعامل مع الموقف بشأن مواجهة فيروس ”كورونا“ بشكل أشاد به الجميع بما فيه منظمة الصحية العالمية.

واعتبر أن ”من أهم التحديات في هذا الموضوع الصحي العام تكتم إيران حول انتشار الفيروس في بداية الأمر“.

من أهم التحديات في هذا الموضوع الصحي العام ، تكتم ايران حول انتشار الفيروس في بداية الأمر — Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 12, 2020

وشدد على أن ”إيران خالفت القوانين والأعراف الدولية، كما لم تقم بختم جوازات السفر لدخول وخروج المواطنين البحرينيين، مع العلم أننا لم نمنع مواطنينا من السفر إلى إيران“.

إيران خالفت القوانين والأعراف الدولية كما لم تقم بختم جوازات السفر لدخول وخروج المواطنين البحرينيين ، مع العلم اننا لم نمنع مواطنينا من السفر إلى إيران — Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 12, 2020

وقال آل خليفة: إن ”إيران وبهذا التصرف سمحت بانتقال فيروس خطير للخارج، في تقديري هذا الأمر يعد من أشكال العدوان البيولوجي المحرم دوليا، حيث عرضت السلامة والصحة للخطر عندنا وعند الآخرين“.

إيران وبهذا التصرف سمحت بانتقال فيروس خطير للخارج ، في تقديري هذا الامر يعد من أشكال العدوان البيولوجي المحرم دوليا حيث عرضت السلامة والصحة للخطر عندنا وعند الاخرين. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 12, 2020

وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البحرين عقد للتأكيد على أهمية إطلاع السلطة التشريعية على آخر المستجدات حتى تكون الرؤية واضحة للجميع، وفقا لبيان الوزارة الذي نشر على حسابها في ”تويتر“.

وشدد الوزير، على أنه ”يجب ألا نسمح لهذا الأمر أن يتحول إلى قضية أمنية، اليوم نحن نتعامل مع وضع صحي لكن لانترك المجال للتحول إلى وضع أمني“.