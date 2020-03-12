الإمارات تطالب مواطنيها بعدم السفر إلى الهند

طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة مواطنيها بعدم السفر إلى الهند حرصا على سلامتهم، وذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة من الحكومة الهندية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.

جاء ذلك في بيان، اليوم الخميس، نشرته وكالة أنباء الإمارات عبر حسابها في ”تويتر“.

وأفادت التوجيهات الهندية بأنه سيتم منع جميع الأجانب من حاملي التأشيرات الهندية بكافة أنواعها من دخول الهند حتى إشعار آخر كإجراء احترازي اتخذته الحكومة الهندية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت سفارة الإمارات في نيودلهي مواطني دولة الإمارات الموجودين في جمهورية الهند للتسجيل في خدمة تواجدي، كما دعتهم إلى ضرورة التواصل مع السفارة.