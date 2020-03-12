منها إنستغرام وفيسبوك.. كيف تسترد حساباتك الإلكترونية المغلقة على هذه المنصات؟

في بعض الأحيان قد تنسى كلمة المرور الخاصة بك، أو تكون قد تعرضت لاختراق بياناتك، وقام شخص آخر بتغيير كلمة المرور الخاصة بك، ومنعك من دخول حساباتك الإلكترونية، لذا لا بد من معرفة ماهية خطوات استرداد حساباتك على المنصات الإلكترونية والاجتماعية المختلفة.

أولا: غوغل

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب غوغل الخاص بك على الويب، يمكنك الحصول على كل ما يتعلق بالوصول إلى الحساب من خلال النقر على رابط الأمان على اليسار.

وهذه هي الطرق التي ستستخدمها غوغل للتحقق من هويتك إذا تم إغلاق حسابك، وهي رقم هاتف محمول لاسترداد الحساب، وعنوان بريد إلكتروني مخصص للطوارئ، وسؤال أمان. ويجب النقر على أي من هذه الإدخالات لإجراء التغييرات وللتحقق من أن كل شيء مُحدث.

وإذا كنت بحاجة إلى استعادة الوصول إلى حسابك، فسترسل غوغل رابطا خاصا إلى هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني البديل، لذلك يجب أن تكون معلومات الاتصال حديثة.

ثانيا: أبل

قم بفتح صفحة Apple ID الخاصة بك على الويب – وهذا هو الحساب الذي تستخدمه للوصول لخدمات أبل – ثم انقر فوق ”تحرير- Edit“ ستجد المعلومات التي تربطها أبل بحسابك، بالإضافة إلى الأجهزة التي تقوم بتسجيل الدخول منها حاليا.

لكن فيما يتعلق باسترداد حسابك على أبل فيتم ذلك عن طريق أرقام الهواتف الموثوقة، وأقسام البريد الإلكتروني الخاصة بقسم الإشعارات، لكن يجب التأكد من تخزين كل منها بتفاصيل صحيحة وحديثة، لأن هذه هي الوسائل التي ستستخدمها أبل لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك إذا كنت لا تستطيع تذكرها.

ثالثا: مايكروسوفت

توجه إلى صفحة حسابك بمايكروسوفت على الويب، وستتمكن من الوصول إلى كل ما يتعلق بها مثل اشتراكاتك المستمرة، والأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول إليها، وكمية البيانات التي تجمعها مايكروسوفت عنك، لتهيئة خيارات استرداد حسابك، انقر على ”الأمان – ”Security، ثم معلومات اتصال الأمان – Security contact info.

وهنا يمكنك إدخال رقم هاتف محمول، وعنوان بريد إلكتروني خاص بك وستستخدمهما مايكروسوفت للاتصال بك والتحقق من هويتك إذا تم قفل حسابك في أي وقت.

لذا انقر فوق إضافة معلومات أمان لإضافة شيء جديد Add security info، أو يمكنك تغيير خيارات التنبيه لتعيين جهة الاتصال التي تستخدمها مايكروسوفت أولا.

رابعا: نتفليكس

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى Netflix على الويب، فيمكنك العثور على خيارات أمان متنوعة عن طريق تمرير الماوس فوق الصورة الرمزية الموجودة أعلى اليمين واختيار الحساب.

والخياران الموجودان في الأعلى هما البريد الإلكتروني ورقم هاتف، حتى ترسل نتفليكس إليك رابط إعادة تعيين كلمة المرور، كما يمكنك أيضا إعادة تعيين كلمة مرور نتفليكس الخاصة بك إذا كنت تعرف تفاصيل الفواتير عن طريق زيارة موقع نتفليكس.

بعد ذلك، حدد خيار ”لا أتذكر بريدي الإلكتروني أو هاتفي“، ثم أدخل الاسم الأول والأخير في الحساب، بالإضافة إلى رقم بطاقة الائتمان أو الخصم في الملف، ثم اختر ”البحث عن حساب“.

خامسا: الإنستغرام

عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب إنستغرام الخاص بك على الويب والنقر فوق تحرير ملف التعريف على اليسار، وتسجيل عنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف محمول، وعندما ترغب في إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك، يمكنك إدخال اسم المستخدم أو رقم الهاتف المسجل أو عنوان البريد الإلكتروني لتلقي رابط إعادة تعيين يتيح لك استرداد حسابك المقفل.

سادسا: فيسبوك

يتيح فيسبوك عدة طرق لاسترداد حسابك، فيمكنك الانتقال إلى حساب فيسبوك الخاص بك ثم انقر فوق ”عام ”General وتأكد من صحة التفاصيل الخاصة بك ضمن جهة الاتصال، كما يمكنك إضافة العديد من عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، التي سيستخدمها ”فيسبوك“ للتواصل معك إذا قمت بتسجيل الخروج.

وهناك ميزة أخرى مفيدة مدرجة ضمن خيار ”الأمان وتسجيل الدخول Security and login“ واختيار خيار ”3 إلى 5 أصدقاء للاتصال بهم إذا تم قفل حسابك“، ويمكنك إعطاء فيسبوك أسماء ثلاثة أو أربعة أو خمسة أشخاص تتصل بهم على الشبكة الاجتماعية إذا تم قفل حسابك، ثم انقر فوق ”تحرير“.

من الناحية الأمنية، إذا حاول شخص الوصول إلى حساباتك فإنه يمكنه أيضا استخدام نفس خيارات الاسترداد، لذا إذا كان لديك أرقام هواتف احتياطية وعناوين بريد إلكتروني مسجلة، فيجب عليك التأكد من أن هذه الحسابات محمية أيضا بشكل جيد ضد الوصول غير المصرح به.