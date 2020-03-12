بعد فضيحة الخيانة.. إلهان عمر تعلن زواجها من عشيقها (صور)

أعلنت عضوة الكونغرس الأمريكي إلهان عمر زواجها من عشيقها كبير مسؤولي جمع الأموال بحملتها الانتخابية وصديقها تيم مينيت، بعد وقت من فضيحة خيانتها لزوجها، واتهام زوجة عشيقها لها بأنها سرقته من عائلتها.

ونشرت إلهان عمر، العضوة المسلمة في الكونغرس، صورة عبر حسابها في إنستغرام، لتعلن فيها الزواج من عشيقها، علقت عليها قائلة: ”تزوجنا.. من شركاء في السياسة إلى شركاء في الحياة.. ممتنة جداً.. الحمدلله“.

وبعد فترة من العلاقة الغرامية غير المعلنة وفي أعقاب أحاديث تكشفت عن فضيحة خيانتها لزوجها، ظهرت إلهان عمر بشكل علني بصحبة عشيقها، أثناء تناولهما العشاء بأحد مطاعم واشنطن العاصمة.

إلهان التي نفت هذه العلاقة مرارًا، رغم تقديمها طلب طلاق بعد وقت قصير من نشر صحيفة ”ذي بوست“ تقريرا عن علاقتها الغرامية المزعومة، شوهدت مع مينيت الأسبوع الماضي، وفقا لصور حصلت عليها صحيفة ”ديلي ميل“.

وأظهرت الصور المُلتقطة للثنائي الذي انتهى كل منهما من طلاق شريكه بأواخر العام الماضي، وهما يرتديان خاتم الزفاف على أصابعهما، وتأتي تلك التقارير حول قرب زواجهما، رغم أن مصادر أكدت أنهما لم يعقدا قرانهما بعد.

وظهر الثنائي لأول مرة علنا بعد طلاقهما في 18 فبراير، عندما شوهدا وهما يتناولان الطعام في مطعم صومالي في مينيابوليس، وقال مصدر مُقرب في أثناء حديثه إلى ”ديلي ميل“، عن الزوجين: ”كانا يجلسان بالقرب من بعضهما البعض“.

يُذكر أن طليق النائبة الأمريكية الصومالية المولد، ووالد أبنائها الثلاثة عمر حرشي، قد علم بعلاقتها الغرامية بعد أن ضبطها بثوب منزلي (بيجامة) برفقة عشيقها تيم مينيت في منزل الزوجية.

وعن الأمر يقول مصدر ”لم يكن الأمر بالفعل أنه أمسك بهما في السرير لكنهما كانا في وضع رومانسي واضح“.