ارتفاع أسعار الذهب بمخاوف من برنامج اقترحه ترامب

ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، إذ نالت الشكوك بشأن برنامج تحفيز اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتخفيف من الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا من الإقبال على المخاطرة.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.8 % إلى 1661.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0548 بتوقيت غرينتش، بعدما نزل نحو 2 % أمس الثلاثاء بفعل الآمال في إجراءات تحفيز عالمية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1661.80 دولار.

وجرت مفاوضات بين البيت الأبيض والكونغرس يوم الثلاثاء من أجل دعم الاقتصاد الأمريكي وأجور الأمريكيين في مواجهة تأثير الفيروس، لكن لا توجد بادرة اتفاق حتى الآن.

وقالت مارجريت يانج يان المحللة في سي.ام.سي ماركتس ”شهية المخاطرة تعكرت… السوق خاب أملها كثيرا من تأجيل ترامب حزمة التحفيز التي وعد بها الثلاثاء.“

وتراجعت الأسهم الآسيوية والمؤشرات الآجلة للأسهم الأمريكية مع تنامي الشكوك إزاء حزمة التحفيز من واشنطن ما بدد قوة الدفع التي قادت للصعود في وقت سابق. وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.8 % إلى 2401.04 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.6 % إلى 874.28 دولار. وزادت الفضة 1 % إلى 17.02 دولار للأوقية.