”أبل“ تطور مزايا صحية ثورية في ساعتها الذكية

تعكف شركة ”أبل“ على تطوير ميزتين جديدتين على الأقل تركزان على الصحة؛ ما يؤدي إلى توسيع قدرات ساعتها الذكية ”أبل واتش“ في المستقبل.

ومن المتوقع أن تكون الميزة الأكثر أهمية هي قدرة ”ساعة أبل“ على اكتشاف مستويات الأكسجين في الدم.

وحسب موقع 9to5mac الأمريكى، تستند تلك المعلومات إلى نظرة حصرية على نظام التشغيل الجديد iOS 14 المتوافق مع أجهزة آيفون وآيباد.

وقال الموقع إنه إذا انخفض تشبع الأكسجين في دمك عن حد معين، ستتلقى إخطارا يشبه الموجود الآن بالساعة الذكية التي تقيس معدلات ضربات القلب غير المعتادة.

وتعد مستويات الأكسجين في الدم بين 95 و100 ٪ صحية؛ وقد تؤدي مستويات الأكسجين في الدم أقل من 80٪ إلى الإصابة بالسكتة القلبية بسبب استمرار انخفاض تشبع الأكسجين في الدم.

وتحقيقا لهذه الغاية، عندما تكتشف ساعة أبل انخفاض تشبع الأكسجين في الدم إلى ما دون النسبة المطلوبة، ستقوم الساعة على الفور بتنبيه العميل على نحو مماثل لما يحدث بالنسبة لمعدل ضربات القلب الحالية.

وتؤكد المؤشرات أنه ليس هناك ما يضمن ظهور هذه الميزات الجديدة مع الجيل التالي من أجهزة ”أبل واتش“.