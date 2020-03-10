 خالد قادري يثير غضب المسلمين بالاستهزاء بالحج والحجر الأسود – إرم نيوز‬‎

خالد قادري يثير غضب المسلمين بالاستهزاء بالحج والحجر الأسود

خالد قادري يثير غضب المسلمين بالاستهزاء بالحج والحجر الأسود

المصدر: فريق التحرير

تسببت تغريدات للناشط خالد قادري في المملكة العربية السعودية عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، نشرها يوم الأحد الماضي، بغضب واسع في العالم الإسلامي بعد إحالته رموزا دينية على ”الذكر“ و“الأنثى“.

وكان خالد قادري أحال رمزية رمي الشيطان في شعيرة الحج إلى أن المقصود به ”رمي الذكر“، مبينا أنه تم إخفاء رمزية رمي الذكر وتحويلها إلى رمي الشيطان، لضمان سيطرة ”الذكور“ على الحكم.

كما زعم في تغريدة أخرى أن ”الحجر الأسود“ يرمز لـ“الأنثى ولرحمها وطاقتها الأنثوية“، و“التي يجب أن نقبلها لأنها تأتي بالحياة والحب والرحمة“.

وهاجم ناشطون وأكاديميون ومختصون عبر هاشتاغ #خالد_قادري_يستهزء_بالشعاير في موقع ”تويتر“، خالد قادري، مطالبين بإيقاع أقصى عقوبة بحقه.

الدكتور محمد الهادلة الباحث والمستشار في الشؤون الأمنية والقضايا الفكرية ومكافحة التطرف والإرهاب والأمن الإلكتروني قال: ”هذي مشكلة منح الجنسية السعودية لمن لايستحقها..هؤلاء الشاذون في طرح افكارهم الشاذة ينظر لهم المتابع العربي على أنهم سعوديو الهوية بغض النظر عن كيف حصلوا عليها.سئمنا من طرح أمثال هؤلاء ولماذا يحرص بعض المجنسين على تشويه بلادنا إلى هذا الحد وبهذا الطرح“.

الباحث في التاريخ الإسلامي سليمان العمري طالب بتدخل النائب العام وقال: ”ندعو سعادة النائب العام إلى اتخاذ التدابير اللازمة ضد المدعو خالد الذي تجرأ على انتهاك القانون للجرائم المعلوماتية المادة 6 والمساس والسخرية من الشعائر الدينية .. نأمل أن تتم محسابته ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يعتدي على الدين!“.

وشددت ”نجلاء“ على ضرورة محاسبته: ”هذا الملحد لا يجب أن يترك فهو أشد من البلاء الذي ابتلينا فيه نطالب بمحاسبته حسابا عسيرا.. يريد أن يلحد فإلى جهنم وبئس المصير أما أن يمس شعائرنا ويستهزء بها ويصورها بأقذر الأوصاف فهذا ما جلب لنا العقوبه من الله“.

المغردة نور الهذلي علقت قائلة: ”حرفيا أنا أحتقر كل رجل يسيء للدين والدولة والمجتمع لأجل أن يسترضينا نحن النساء . فالذي يبالغ بمدح النساء هو تماما كالذي يهينهن ويظلمهن ( سيئ ومقرف ) يا هذا، احترم وقدر المرأة وصنها بدين وخلق نبيل ورجولة وكرامة وارتقاء وليس بإهانة نفسك“.

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