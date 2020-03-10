خالد قادري يثير غضب المسلمين بالاستهزاء بالحج والحجر الأسود

تسببت تغريدات للناشط خالد قادري في المملكة العربية السعودية عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، نشرها يوم الأحد الماضي، بغضب واسع في العالم الإسلامي بعد إحالته رموزا دينية على ”الذكر“ و“الأنثى“.

وكان خالد قادري أحال رمزية رمي الشيطان في شعيرة الحج إلى أن المقصود به ”رمي الذكر“، مبينا أنه تم إخفاء رمزية رمي الذكر وتحويلها إلى رمي الشيطان، لضمان سيطرة ”الذكور“ على الحكم.

كما زعم في تغريدة أخرى أن ”الحجر الأسود“ يرمز لـ“الأنثى ولرحمها وطاقتها الأنثوية“، و“التي يجب أن نقبلها لأنها تأتي بالحياة والحب والرحمة“.

#خالد_قادري_يستهزء_بالشعاير

الشعائر المقدسة أصبح يستهزء بها جهارًا نهارًا والمنافق أصبح يصرح بكفرياته !!

إذا لم يتم ردعه فهذا تجريئ للزنادقة للتصريح بزندقتهم

لابد من ردعه ليكون عبرة لغيره pic.twitter.com/kgAhU5zkXm — لَهذم (@L1400M) March 9, 2020

وهاجم ناشطون وأكاديميون ومختصون عبر هاشتاغ #خالد_قادري_يستهزء_بالشعاير في موقع ”تويتر“، خالد قادري، مطالبين بإيقاع أقصى عقوبة بحقه.

الدكتور محمد الهادلة الباحث والمستشار في الشؤون الأمنية والقضايا الفكرية ومكافحة التطرف والإرهاب والأمن الإلكتروني قال: ”هذي مشكلة منح الجنسية السعودية لمن لايستحقها..هؤلاء الشاذون في طرح افكارهم الشاذة ينظر لهم المتابع العربي على أنهم سعوديو الهوية بغض النظر عن كيف حصلوا عليها.سئمنا من طرح أمثال هؤلاء ولماذا يحرص بعض المجنسين على تشويه بلادنا إلى هذا الحد وبهذا الطرح“.

هذي مشكلة منح الجنسية السعودية لمن لايستحقها..هؤلاء الشاذين في طرح افكارهم الشاذة ينظر لهم المتابع العربي على أنهم سعوديين الهوية بغض النظر عن كيف حصلوا عليها.سئمنا من طرح امثال هؤلاء و لماذا يحرص بعض المجنسين على تشويه بلادنا إلى هذا الحد وبهذا الطرح#خالد_قادري_يستهزء_بالشعاير pic.twitter.com/Dy1n55rNxD — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) March 9, 2020

الباحث في التاريخ الإسلامي سليمان العمري طالب بتدخل النائب العام وقال: ”ندعو سعادة النائب العام إلى اتخاذ التدابير اللازمة ضد المدعو خالد الذي تجرأ على انتهاك القانون للجرائم المعلوماتية المادة 6 والمساس والسخرية من الشعائر الدينية .. نأمل أن تتم محسابته ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يعتدي على الدين!“.

#خالد_قادري_يستهزء_بالشعاير

ندعو سعادة النائب العام إلى اتخاذ التدابير اللازمة ضد المدعو خالد الذي تجرأ على أنتهاك القانون للجرائم المعلوماتية المادة 6 والمساس و السخرية من الشعائر الدينية .. نأمل ان تتم محسابته ليكون عبرة لكل من تسول له نفس ان يعتدي على الدين! pic.twitter.com/rquHNetHRp — Sulaiman AlOmari (@xqq3r) March 9, 2020

وشددت ”نجلاء“ على ضرورة محاسبته: ”هذا الملحد لا يجب أن يترك فهو أشد من البلاء الذي ابتلينا فيه نطالب بمحاسبته حسابا عسيرا.. يريد أن يلحد فإلى جهنم وبئس المصير أما أن يمس شعائرنا ويستهزء بها ويصورها بأقذر الأوصاف فهذا ما جلب لنا العقوبه من الله“.

هذا الملحد لا يجب ان يترك فهو اشد من البلاء الذي ابتلينا فيه نطالب بمحاسبته حسابا عسير يريد ان يلحد الى جهنم وبئس المصير اما ان يمس شعائرنا ويستهزء بها ويصورها باقذر الاوصاف فهذا ما جلب لنا العقوبه من الله #خالد_قادري_يستهزء_بالشعاير — نجلاء (@SHEHANAH) March 10, 2020

المغردة نور الهذلي علقت قائلة: ”حرفيا أنا أحتقر كل رجل يسيء للدين والدولة والمجتمع لأجل أن يسترضينا نحن النساء . فالذي يبالغ بمدح النساء هو تماما كالذي يهينهن ويظلمهن ( سيئ ومقرف ) يا هذا، احترم وقدر المرأة وصنها بدين وخلق نبيل ورجولة وكرامة وارتقاء وليس بإهانة نفسك“.