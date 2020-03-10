نظام تشغيل ”أبل“ الجديد iOS 14 بميزة جديدة

تعمل شركة ”أبل“ على تعديل نظام التشغيل iOS 14 ليدعم استخدام الـ ”ماوس“، بعد أن كان iOS 13 قدّم دعما أوليا للماوس، إلا أن دعمه سيصبح أكثر ثراء في نظام iOS 14.

وأصبح الكثير من المستخدمين على دراية بالميزات التي تنوي ”أبل“ تفعيلها، ومنها ظهور أنواع مختلفة من المؤشرات الخاصة بالماوس، إذ قامت بتغيير الماوس الحالي الخاص بـ iOS 13، والذي يمثل -دائما- دائرة شبه معتمة لها نقطة في المنتصف.

ويبدو أن الإصدار الـ9 من نظام iOS 14 يشتمل -أيضا- على طرازين جديدين من لوحة المفاتيح الذكية، إذ أشار بعض التسريبات إلى أن هناك لوحة مفاتيح ذكية جديدة في الطريق مع لوحة التتبع المدمجة.

وحسب ما ورد، فإن شركة أبل أطلقت لوحة مفاتيح iPad مزودة بلوحة التتبع في وقت لاحق من هذا العام.

وظهر نظام تشغيل آي أو إس في بداية 2007 كنظام تشغيل صنعته أبل لهاتفها آي فون، فيما بعد، أصبح هو النظام الافتراضي لجهازي آي بود تاتش واللوحي آيباد بنسخة معدل فيها قياسات الواجهة للأخير.