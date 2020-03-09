نقل هارفي وينشتاين للمستشفى بعد إصابته بحادث سقوط في السجن

نقلت سلطات سجن جزيرة ريكيرز في نيويورك، المنتج السينمائي الشهير هارفي وينشتاين، إلى المستشفى للعلاج بعد إصابته بارتجاج في المخ إثر سقوطه خلال حادث داخل السجن، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وأدين وينشتاين الذي يبلغ من العمر 67 عاما، بتهمتي ارتكاب فعل جنسي إجرامي، واغتصاب من الدرجة الثالثة وقد يواجه عقوبة السجن مدة 29 عاما.

وحسب الصحيفة، قال جودا انجماير، المتحدث باسم وينشتاين، إنه ”بائس لكنه يحاول التفاؤل قدر الإمكان، فقد كان لديه الكثير من الوقت للتفكير في حياته وقراراته، لكنه يعتقد أنها ستكون معركة طويلة وشاقة“، مشيرا إلى أن ”التكيف مع الحياة بالسجن كان صعبا بشكل خاص دون مساعدة عكازه“.

وأضاف انجماير، أن ”وينشتاين سقط مساء السبت داخل السجن، بعد محاولة السير بمفرده، وصدم رأسه ويعتقد أنه مصاب بالارتجاج. فقد كان يعاني صداعا شديدا“.