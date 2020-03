شاهد.. فيديو جديد للفنان الكويتي عبدالله بوشهري من داخل الحجر الصحي

View this post on Instagram

فيديو جديد للفنان الكويتي عبدالله بوشهري يعبر فيه عن صدمته من استمرار تواجده داخل الحجر الصحي منذ عودته من إيران للتأكد من إصابته بفيروس كورونا، رغم مرور أكثر من 14 يومًا على التحفظ عليه.