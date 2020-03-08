شاهد.. فيديو جديد للفنان الكويتي عبدالله بوشهري من داخل الحجر الصحي

أعرب الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، عن استيائه بسبب استمرار تواجده داخل الحجر الصحي منذ عودته من إيران للتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد من عدمه، رغم مرور أكثر من 14 يومًا على التحفظ عليه.

وظهر عبدالله بوشهري في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“، أكد فيه أنه تم تمديد الحجر الصحي له رغم مرور 14 يومًا على تواجده داخله، وهي المدة الممنوحة لتحديد إمكانية الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.

وأضاف في الفيديو المتداول على نطاق واسع:“الفحص المفروض كان، يوم الخميس، وتم إجراء التحاليل، ولكن حتى الآن النتائج لم تظهر ولا أدري متى تخرج؟“.

وأشار الفنان بوشهري إلى أن وزارة الصحة الكويتية مددت فترة تواجدهم في الحجر الصحي دون أسباب واضحة، حيث قال:“أكيد الوزارة أدرى بصحتنا وحياتنا، وأعرف أن هنالك إجراءات، الله يصبرنا على القعدة هنا“.

وعاد الفنان بوشهري، إلى الكويت قادمًا من إيران، حيث دخل الحجر الصحي الواقع في أحد فنادق منطقة الفحيل جنوب البلاد.