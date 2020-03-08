أحمد إبراهيم يصف زوجته الأولى بـ“العظيمة“.. وأنغام تلغي متابعته على ”انستغرام“

بعث الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، زوج الفنانة المصرية أنغام، رسالة لزوجته الأولى ياسمين عيسى، وصفها فيها بأنها امرأة ”عظيمة وابنة الأصول وصانته في غيابه“، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، الأمر الذي أشعل الجدل بين أنغام وزوجها.

وشارك أحمد إبراهيم متابعيه عبر حسابه الموثق على موقع ”انستغرام“ صورة جمعت زوجته وابنيه وعلق قائلًا: ”في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وأم ولادي“.

وحرص أحمد إبراهيم، على إلغاء خاصية التعليقات لمنع الجدل والنقاش مع أحد من جمهوره، كما استخدام مصطلح ”مراتي“ في رسالته الأمر الذي يثير التساؤلات، حيث كانت ياسمين عيسى زوجته الأولى رفضت أن تبقى على ذمته مع وجود زوجة ثانية.

وتسبب مصطلح ”مراتي“ في غضب أنغام بشدة، إذ لوحظ أنها ألغت متابعة زوجها أحمد إبراهيم عبر حسابها في موقع ”انستغرام“، الأمر الذي ينذر ببوادر أزمة بين الثنائي خلال الفترة المقبلة.

وتزوجت أنغام من الموسيقي أحمد إبراهيم رسميا في ليلة رأس السنة الماضية 2019، وسافرا سويًا إلى باريس، في 19 كانون الثاني/يناير 2019.