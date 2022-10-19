الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراتي الإسماعيلي ضد الأهلي والزمالك مع سموحة في الدوري المصري

تشهد الجولة الأولى من عمر الدوري المصري، اليوم الأربعاء، 3 مواجهات تبدأ بلقاء إنبي وضيفه بيراميدز، وفي نفس التوقيت يلتقي الإسماعيلي ضيفه الأهلي.

ويستضيف الزمالك منافسه سموحة في وقت لاحق ضمن منافسات نفس الجولة.

وانطلقت الجولة الأولى، أمس الثلاثاء، بفوز قاتل للاتحاد السكندري على أسوان بنتيجة 1-0 وتعادل البنك الأهلي مع ضيفه فاركو بنتيجة 1-1 وفوز عريض لصالح سيراميكا كليوباترا على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0.

وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراتي الإسماعيلي والأهلي، بجانب الزمالك ضد سموحة.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة بصافرة الحكم الدولي محمد عادل.

وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" بصوت المعلق محمد الكواليني.

وتقام مباراة الزمالك ضد سموحة على ملعب "المقاولون العرب" بالقاهرة، في الساعة السابعة مساءً بصافرة الحكم نادر قمر الدولة.

وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" بصوت المعلق بلال علام.