الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراتي الإسماعيلي ضد الأهلي والزمالك مع سموحة في الدوري المصري
تشهد الجولة الأولى من عمر الدوري المصري، اليوم الأربعاء، 3 مواجهات تبدأ بلقاء إنبي وضيفه بيراميدز، وفي نفس التوقيت يلتقي الإسماعيلي ضيفه الأهلي.
ويستضيف الزمالك منافسه سموحة في وقت لاحق ضمن منافسات نفس الجولة.
وانطلقت الجولة الأولى، أمس الثلاثاء، بفوز قاتل للاتحاد السكندري على أسوان بنتيجة 1-0 وتعادل البنك الأهلي مع ضيفه فاركو بنتيجة 1-1 وفوز عريض لصالح سيراميكا كليوباترا على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0.
وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراتي الإسماعيلي والأهلي، بجانب الزمالك ضد سموحة.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة بصافرة الحكم الدولي محمد عادل.
وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" بصوت المعلق محمد الكواليني.
وتقام مباراة الزمالك ضد سموحة على ملعب "المقاولون العرب" بالقاهرة، في الساعة السابعة مساءً بصافرة الحكم نادر قمر الدولة.
وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" بصوت المعلق بلال علام.
ماذا يقول التاريخ؟
تبقى مواجهة الإسماعيلي والأهلي من كلاسيكيات الكرة المصرية بغض النظر عن ابتعاد الدراويش عن الفوز على الأهلي منذ 12 عاماً كاملة.
وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل دون أهداف يوم 21 أغسطس الماضي، كما تعادل الفريقان قبلها بنتيجة 1-1 في كأس الرابطة.
ولم يفز الإسماعيلي على الأهلي منذ تغلبه بنتيجة 3-1 يوم 21 نوفمبر 2010، وهو آخر لقاء أقيم بين الفريقين باستاد الإسماعيلية.
وواجه الإسباني خوان كارلوس غاريدو، المدير الفني الجديد للإسماعيلي، الأهلي مرتين من قبل حين كان مدرباً للنجم الساحلي التونسي وفاز في لقاء وخسر مثله في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2020.
وتقابل الزمالك ضد سموحة في آخر مواجهة يوم 24 يوليو الماضي وفاز الفريق الأبيض بنتيجة 2-0.
وخسر البرتغالي جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك، آخر لقاء ضد طارق العشري المدرب الحالي لفريق سموحة حين كان مدرباً لطلائع الجيش بنتيجة 1-0.
الإسماعيلي ضد الأهلي
يخوض الأهلي أول مباراة في مشوار بطولة الدوري المصري هذا الموسم باحثاً عن تحقيق الفوز وتدشين بداية قوية بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر.
ونجح كولر في قيادة الأهلي للعبور إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد تخطي عقبة الاتحاد المنستيري التونسي بالفوز بنتيجة 1-0 في تونس و3-0 في القاهرة.
ولم يفز الأهلي بلقب الدوري في آخر موسمين، وهو ما يزيد الضغوط تجاه كولر لتقديم بداية قوية وحصد الفوز بالبطولة مرة أخرى من خلال تحقيق الانتصارات في الجولات الأولى.
ويفتقد الأهلي جهود عدة لاعبين على رأسهم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لعدم الجاهزية وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد أشرف ومحمد محمود لأسباب فنية.
ويعتمد الأهلي على الأرجح على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه الرباعي محمود متولي ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق والتونسي علي معلول في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط المالي أليو ديانج وبجواره حمدي فتحي أو عمرو السولية وأمامهما البرازيلي برونو سافيو وعلى الأطراف طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر مع المهاجم محمد شريف.
ويخوض الإسماعيلي أول مباراة تحت قيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس غاريدو وخاصة أن الدراويش لم يحققوا الفوز على الأهلي منذ سنوات طويلة.
وحاول الإسماعيلي نقل اللقاء إلى ستاد الكلية الحربية بالقاهرة ولكن تم رفض الأمر لأسباب أمنية وتم نقل اللقاء إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.
ويغيب عن الإسماعيلي بعض اللاعبين لأسباب فنية مثل التونسي فراس شواط ومواطنه نور الزمان الزموري بجانب عماد حمدي وعصام صبحي ومحمد مخلوف.
ويقود الإسماعيلي تشكيلة تضم حارس المرمى محمد فوزي وأمامه رباعي خط الدفاع باهر المحمدي ومحمد هاشم والتونسي حمدي النقاز وأحمد محسن.
ويقود خط الوسط محمد حسن وبجواره محمد بيومي وصالح جمعة وعلى الأطراف أحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي وفي الهجوم باسم مرسي.
وقال محمد عبد الله، نجم الأهلي والإسماعيلي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن لقاء الفريقين سيختلف عن مواجهة الموسم الماضي في افتتاح مشوار الفريقين بالدوري حين فاز الأهلي برباعية نظيفة.
وأضاف: "غاريدو مدرب منظم وقاد فترة الإعداد بقوة ولديه عناصر تملك الخبرات، وكولر مدرب جديد يسعى لإظهار قوة الأداء مع بداية الدوري، خاصة أن اللقب غائب منذ موسمين".
الزمالك ضد سموحة
يخوض الزمالك اختباراً مهماً في بداية حملة الدفاع عن لقب الدوري الذي حققه في آخر موسمين.
ويسعى الزمالك مع مدربه القدير البرتغالي جيسوالدو فيريرا لحصد الفوز على حساب سموحة في بداية المشوار.
ويغيب عن الزمالك الثلاثي المنضم حديثاً يوسف حسن ومصطفى شلبي وعمرو السيسي لأسباب فنية بجانب السنغالي إبراهيما نداي ونبيل عماد "دونجا" وعبد الله جمعة للإصابة.
ويعتمد الزمالك على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد عواد وأمامه الرباعي التونسي حمزة المثلوثي ومحمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد وأحمد أبو الفتوح في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط محمد أشرف "روقة" وبجواره عمر جابر والمغربي زكريا الوردي أو إمام عاشور وفي الهجوم أحمد سيد "زيزو"، والتونسي سيف الدين الجزيري ومحمود عبدالرازق "شيكابالا".
ويأمل طارق العشري المدير الفني لفريق سموحة تكرار تفوقه على الزمالك في آخر لقاءين فاز بهما على حساب الفريق الأبيض بنتيجة 1-0 في الموسم الماضي.
وأبرم سموحة عدة صفقات لتدعيم صفوفه على رأسها أحمد مصطفى جناح الإسماعيلي ومحمود شبانة مدافع الزمالك والنيجيري جونيور أجاي وأحمد شوشة والفلسطيني محمد رشيد وأحمد عبد العزيز.
ويعتمد سموحة على تشكيلة تضم حارس المرمى الهاني سليمان وأمامه رباعي خط الدفاع خالد عبد الفتاح وأحمد شوشة ومحمود شبانة وشريف رضا.
ويقود خط الوسط محمد رشيد وبجواره محمد نادي وحسين فيصل مع ثلاثي الهجوم أحمد مصطفى وبنجامين بواتينغ وصديق أوغولا.
وقال محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المواجهة مهمة بالنسبة للزمالك وسموحة خاصة أن الفريقين يملكان مدربين كبيرين هما فيريرا وطارق العشري.
وأشار إلى أن الزمالك لديه العديد من الأسلحة الهجومية التي تستطيع صناعة الفارق خاصة زيزو وشيكابالا والجزيري، كما أن سموحة لديه عدة لاعبين أصحاب سرعات مثل أوغولا وأحمد مصطفى، وهو ما يجعل المباراة صعبة على الفريقين.