مصرف لبنان يخطر المتعاملين بعدم تجاوز سعر الصرف الرسمي بأكثر من 30%

أخطر مصرف لبنان المركزي متعاملي الصرف الأجنبي اليوم الجمعة بألا يشتروا العملات الأجنبية بأسعار تزيد أكثر من 30 بالمئة فوق الأسعار المحددة من البنك المركزي، في مسعى لخفض سعر شراء العملة الصعبة.

ظلت الليرة اللبنانية مربوطة مقابل الدولار عند سعر يبلغ 1507.5 ليرة لأكثر من 20 عاما، لكنها هوت منذ انزلاق البلد إلى أزمة مالية في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وبناء على سعر الربط الحالي، تعني تعليمات البنك المركزي ألا يدفع متعاملو سوق الصرف أكثر من حوالي ألفي ليرة للدولار، مقارنة مع 2630 ليرة قال متعامل إنه كان يعرضها للدولار اليوم.

وقال البنك المركزي إن على متعاملي الصرف الأجنبي العزوف عن أي معاملة لا تستوفي هذه النسبة التي حددها، ويسري القرار لستة أشهر.

وهذه المحاولة الثانية منذ يناير كانون الثاني للسيطرة على السعر المدفوع مقابل العملة الصعبة من متداولي الصرف الأجنبي.

وكانت نقابة الصرافين اللبنانية قد قالت في يناير كانون الثاني إنها قررت تحديد السقف عند ألفي ليرة للدولار بالاتفاق مع حاكم البنك المركزي، وهو سعر لم يصمد.