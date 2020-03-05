”جنبلاط“ يدعو لتعاون لبناني مع ”النقد الدولي“ للحصول على تمويل

أكد الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، اليوم الخميس، ضرورة أن يتعاون لبنان مع صندوق النقد الدولي لتدبير مساعدة دولية ضرورية بشدة، فيما دعا إلى ”برنامج مشترك“ مع الصندوق.

وحث جنبلاط، الزعيم السياسي البارز، ”على التعاون الوثيق مع حزب الله“ لطمأنته بأن الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي لا تهدد سيادة لبنان.

وقال جنبلاط إن برنامجًا مدعومًا من صندوق النقد الدولي هو السبيل الوحيد لضمان الدعم المالي للبنان.

وأضاف:“لا أرى أي سبيل آخر، لا العرب ولا الأمريكيون ولا الفرنسيون مستعدون لمساعدتنا دون تنسيق صندوق النقد الدولي، هذا هو انطباعي“.

وتابع:“يتعين التوصل إلى برنامج مشترك مع الصندوق فلديه أفكار ولدينا أفكار، وهذا يحتاج تعاونًا وثيقًا وتفاهمًا مع حزب الله بأنه لا يوجد خطر يهدد سيادة لبنان إذا تعامل الصندوق مع مشكلات مثل الطاقة والكهرباء وغيرها“.

وجنبلاط هو أبرز سياسي لبناني يدعو لبرنامج من صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة المطولة التي بلغت ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رأس المال، واندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة.

وطلبت الحكومة اللبنانية دعمًا فنيًا ولم تطلب دعمًا ماليًا من صندوق النقد الدولي، ولا يشارك حزب جنبلاط في الحكومة اللبنانية الحالية التي تولت السلطة في يناير/ كانون الثاني، بدعم من حزب الله وحلفائها.

وتعارض جماعة حزب الله وجود برنامج إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي، ووصف نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، الأسبوع الماضي، صندوق النقد الدولي بأنه أداة للتدخل الأمريكي.

وقال حسن فضل الله عضو النائب البرلماني اللبناني البارز عن حزب الله إن“حزب الله لا يعارض صندوق النقد الدولي كمؤسسة لكنه يعارض نوعية الشروط التي يفرضها على البلدان، مضيفًا أن هذه الشروط ”ستؤدي إلى ثورة شعبية“.