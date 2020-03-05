خبراء اقتصاد: العراق مقبل على أزمة مالية كبيرة مع انخفاض أسعار النفط

تصاعدت حدة التحذيرات من مواجهة العراق أزمة اقتصادية، في ظل العجز الحاصل في الموازنة المالية لعام 2020، ووسط انخفاض حاد في أسعار النفط العالمية.

ويعتمد العراق على النفط بشكل تام، حيث تشكل عائداته أكثر من 95% من موارد الموازنة المالية، وهو ما يعرض اقتصاد البلاد إلى المخاطر في حال انخفاض سعر النفط.

ولم يصادق البرلمان العراقي حتى اللحظة على موازنة 2020، بسبب الخلافات السياسية بشأنها، ووصولها المتأخر من قبل حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وهو ما يضع قيودا على الإنفاق في مؤسسات الدولة.

وتشير البيانات الرسمية إلى وجود عجز مالي كبير، يصل إلى نحو 45 مليار دولار، فيما سادت حالة من القلق لدى الشارع العراقي، من توجه حكومي نحو مرتبات الموظفين لسد جزء من العجز الحاصل، خاصة وأن بوادر هذا التوجه بدأت تلوح في الأفق.

ووجهت وزارة المالية العراقية مقترحا إلى الوزارات الأخرى في البلاد، بإيقاف العلاوات لجميع الموظفين، وتجميد عدد من المعاملات مثل تعويضات المتضررين من العمليات الحربية.

كما نصت الوثيقة الصادرة من الوزارة، على تجميد جميع العلاوات والترفيعات في جميع مفاصل الدولة، بدءًا من مطلع العام الحالي.

بدورها، قالت الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم: إن ”العراق مقبل على أزمة كبيرة، مع انخفاض أسعار النفط، واعتماد سعر في الموازنة مغاير للواقع ومبالغ فيه، بسبب التخبط والفوضى الحاصلة لدى صاحب القرار، دون مراعاة واقع المواطنين، ونسب الفقر المتفاقمة في البلاد.

وأضافت في حديث لـ“إرم نيوز“، أن ”المخصصات المالية متوقفة حاليا لبطاقة التموين، وكذلك لدوائر الصحة التي تتصدى لفيروس كورونا، فضلا عن توقف الاستثمارات، والدعم الحكومي لعدة قطاعات، وهو ما ينذر بكارثة حقيقة في حال عدم وضع المعالجات السريعة لها“.

ولفتت إلى أن ”المسألة لا تتعلق بمرتبات الموظفين فقط، بل بمجمل فئات الشعب التي ستتضرر من تلك الأزمة، في ظل نمو سكاني يبلغ 3%، ودخول آلاف الشباب إلى سوق العمل سنويا“.

كما سيتعين على العراق البدء في دفع مستحقات القروض المالية، التي اقترضها من الجهات الدولية، إبان اجتياح تنظيم داعش عدة مدن من البلاد العام 2014، لتعويض النفقات المالية مع تراجع حجم الإيرادات المالية النفطية.

ويحتل العراق المرتبة التاسعة بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي، بعد كل من روسيا وإيران وقطر والسعودية والإمارات وأمريكا ونيجريا وفنزويلا، وتبلغ الاحتياطيات المؤكدة فيه 143 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، فيما يبلغ الاحتياطي الإجمالي للغاز المصاحب 98.3 ترليون قدم مكعب، لكنه يستورد الغاز من إيران لتعويض النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية.

بدوره، طالب النائب في البرلمان العراقي، كريم عليوي، الحكومة العراقية ووزارة المالية بإلغاء قرار إيقاف العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة.

وقال عليوي في بيان: إن ”الحكومة العراقية وبالأخص وزارة المالية، تتلاعب بمستحقات موظفي الدولة، وهذا الأمر لا يسكت عليه، فنحن في مجلس النواب سنقوم بمتابعة هذا الإجراء وإيقافه كونه يعتبر أبسط استحقاق لموظفينا وإخوتنا، ومن واجبنا الشرعي والأخلاقي والمهني بل في صميم عملنا“.

ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي، أنه مع وجود حوالي 7 ملايين شخص بين موظف مدني وعسكري ومتقاعد ومستفيد، تُعتبر الرواتب التي تدفعها الحكومة العجلة المحرّكة للاقتصاد الداخلي في البلاد، وأي مساس بها، قد يؤدي إلى ارتدادات تشابه الحركة الاحتجاجية الحالية.

ويدفع العراق نحو 50 مليار دولار مرتبات إلى الموظفين، مثل المؤسسة العسكرية، والمتقاعدين، وحاملي اشتراكات الرعاية الاجتماعية، مثل المطلقات والأرامل وضحايا العمليات العسكرية جرّاء المواجهة مع داعش.

كما تموّل الحكومة العراقية برنامج بطاقة التموين، وهو عبارة عن مواد غذائية تُمنح للمواطنين كل 40 يوما، وتتكون من الرز والزيت والسكر والطحين لكل فرد، في ظل أنباء عن توقف مشتريات الحبوب.

وقالت مصادر في وزارة التجارة لرويترز، الثلاثاء، إن تأخير الموافقة على ميزانية العراق في ضوء المأزق السياسي، يعرقل توقيع عقود مشتريات حبوب جديدة.

ونقلت رويترز عن مصادر عراقية قولها، إن العراق يملك مخزونات إستراتيجية من القمح والأرز تكفي لمدة شهرين، وإن هذه المخزونات تكفي حتى بدء موسم الحصاد المحلي في أبريل/ نيسان المقبل.