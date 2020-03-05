تعرف على تفاصيل تقنية Mini-LED التي ستصل مع أجهزة آبل المقبلة

هناك الكثير من التسريبات التي تحيط منتجات ”آبل“ المقبلة المتوقع صدورها في عام 2020، ومن الواضح أن الشركة الأمريكية تخطط لاستخدام تقنية عرض جديدة تسمى ”mini-LED“ في الإصدارات المستقبلية من MacBook Pros و iPad Pros.

حتى الآن، تستخدم آبل شاشات LED العادية ”Retina“ لأجهزة MacBooks وأجهزة iPad، لكنها تخطط الآن بجدية للتحول إلى شاشات mini-LED ، وهي تقنية عرض جديدة تدعي أنها أفضل من شاشات LED القياسية وحتى أفضل من شاشات OLED.

وعن التفاصيل التقنية لـ Mini-LED التي ستصل مع أجهزة آبل المقبلة، فغالبا ما يشار إلى Mini-LED باسم “ sub-millimeter light-emitting diode والتي تشير إلى مصابيح LED بحجم حوالي 100 ميكرومتر.

لذلك بشكل أساس، تحتوي شاشات LED الصغيرة على مزيد من LEDs في لوحة الإضاءة الخلفية التي ليست فقط أصغر حجما ولكنها معبأة معا بإحكام. نتيجة لذلك، توفر شاشات LED البسيطة نسب تباين محسنة وأوقات استجابة منخفضة، وبفضل التعتيم المحلي الأفضل ، تزيد شاشة LED الصغيرة من التباين بين المساحات الداكنة والمشرقة في الصورة.

ولكن هل شاشات Mini-LED أفضل من شاشات OLED، يتمثل الاختلاف بينهما في أن شاشة OLED لا تحتوي على إضاءة خلفية إذ يمكن أن تنبعث منها الإضاءة المرئية بمفردها، والميزة في شاشة Mini-LED هي أنها أقل عرضة للإحراق مثل OLED.

وفي الوقت الحالي ، ليس من الواضح ما إذا كانت شاشات LED الصغيرة فعالة من حيث التكلفة مقارنة بشاشات OLED.

ويعتقد البعض أن شاشات Mini-LED أرخص في الإنتاج وربما ذلك هو السبب في رغبة آبل في التبديل إلى شاشات mini-LED من OLED، وبالرغم من أن شاشات OLED يتم استخدامها في العديد من الهواتف الذكية الرائدة وأجهزة التلفزيون المتطورة، لا تزال باهظة الثمن لإنتاجها.