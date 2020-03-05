هواتف من ذهب.. فئات من غلاكسي S20 مغطاة بالمعدن النفيس (صور)

أصدرت شركة سامسونغ الكورية أحدث هواتفها الذكية الرائدة، Galaxy S20 و Galaxy S20 + و Galaxy S20 Ultra، الشهر الماضي، وإذا أردت شراء نسخة خاصة مطلية بالذهب من Galaxy S20، فإن ذلك أصبح متاحا الآن.

فقد قدمت Goldgenie، وهي شركة هدايا فاخرة مقرها في المملكة المتحدة، إصدارات مطلية بالذهب 24K من Galaxy S20 و Galaxy S20 + و Galaxy S20 Ultra، وكل جزء من هذه الهواتف، باستثناء عدسات الكاميرا والشاشة، مغطى بذهب عيار 24 قيراطا.

وتكلف إضافات LTE الخاصة بـGalaxy S20 و Galaxy S20 + و Galaxy S20 Ultra من Goldgenie مبلغ 3397 جنيها إسترلينيا و3597 جنيها إسترلينيا و3797 جنيها إسترلينيا، على التوالي في المملكة المتحدة.

وتكلف تغييرات هواتف الجيل الخامس من Galaxy S20 و Galaxy S20 حوالي 3497 جنيها إسترلينيا و 3697 جنيها إسترلينيا على التوالي.

وتقدم Goldgenie إصدارات مطلية بالذهب 24K من هواتف سامسونغ الذكية منذ أيام Galaxy S4، كما يمكن الآن طلب هذه الإصدارات الذهبية في المملكة المتحدة مسبقا من موقع Goldgenie على الويب.

وسوف تبدأ الطلبات في الشحن بحلول نهاية هذا الشهر، وسترسل الشركة الهواتف في عبوات جلدية خاصة وشهادة صحة وموثوقية.