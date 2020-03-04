‪ نقص المكونات الصينية يكبد الصادرات العالمية 50 مليار دولار

قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، إن صادرات الصين من قطع الغيار والمكونات الحيوية لمنتجات تتراوح ما بين السيارات إلى الهواتف الخلوية، من المتوقع أنها انكمشت بنسبة 2 % على أساس سنوي في فبراير /شباط، وهو ما يكلف دولًا أخرى وصناعاتها 50 مليار دولار.

وأضافت وكالة ”أونكتاد“ أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم -وهو بؤرة تفشي فيروس كورونا الذي انتشر إلى 75 دولة- يشكل 20 % من التجارة العالمية في المنتجات الوسيطة، وتعتمد دول كثيرة على مدخلاته في قطاع التصنيع.

وصرحت باميلا كوك هاميلتون مديرة قسم التجارة الدولية في أونكتاد للصحفيين، بالقول:“يوجد تأثير يتغلغل في أرجاء الاقتصاد العالمي وهو ما يتسبب بهبوط بقيمة 50 مليار دولار في الصادرات حول العالم“.

وأضافت أن الرقم، الذي يغطي شهر فبراير /شباط فقط، أولي، وقد يكون ”تقديرًا متحفظًا“.

ووفقًا لأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)، فإن الدول أو المناطق التي تعاني أعلى خسائر في التصدير بسبب تداعيات فيروس كورونا هي: الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ الخسائر حوالي 15.6 مليار دولار، والولايات المتحدة (5.8 مليار دولار)، واليابان (5.2 مليار دولار)، وكوريا الجنوبية (3.8 مليار دولار)، وتايوان (2.7 مليار دولار)، وفيتنام (2.3 مليار دولار).