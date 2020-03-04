”أجمل بارتي“.. سائق أوبر يتغزل براكبة يثير الجدل في السعودية‎

أثار مقطع فيديو يوثق عبارات قالها سائق سيارة أجرة لراكبة معه، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعدما قال مغردون على موقع ”تويتر“ إن الحادثة وقعت في المملكة.

وتم تصوير الفيديو الذي حقق نسب مشاهدة كبيرة، من قبل الراكبة المجهولة التي يُسمع صوتها في المقطع وهي تشكر السائق الذي يُسمع صوته فقط وهو يردد عبارات غزل بينها عبارة ”أجمل بارتي“ التي تحولت لهاشتاق فيما بعد.

ويقول مغردون سعوديون، إن سائق السيارة الذي تغزل براكبته يعمل في شركة ”أوبر“، دون أن يتضح إن كان أي من السائق أو الراكبة سعوديي الجنسية أم من الوافدين المقيمين في البلاد.

الواحد ممكن يتبجح بالنظر والكلام على بنت حاقرته✋

لكن مستحيل ياخذ راحته بالكلام مثل ما صار مع سائق #اجمل_بارتي!

وش هالثقة اللي يتكلم فيها؟

>البنت اللي ما تبي احد يتعرض لها، محد بيقدر يتعرض لها ولو كانت بكامل زينتها✋

ولو البنت فعلاً متضايقة، ما تنشر المقطع، (بل ترسله لجهة تعاقبه) pic.twitter.com/nZsHBXCAcX — إبراهيم المنيف (@altamimi14) March 4, 2020

وجذب الوسم “ #أجمل_بارتي“ على موقع ”تويتر“ الكثير من التعليقات التي بدا غالبية أصحابها غير راضين عن تصرف السائق ولا الراكبة التي بدت راضية عن كلام السائق، فيما ذهب آخرون للسخرية من الفيديو.

هي ليه تصور دام فتحت المجال للسواليف وتتغنج لو احترمت نفسها ماله مجال ياخذ ويعطي معها واذا هو تمادى توقفه عند حده

ونشرت المقطع لااخلاق ولااحترام منهم الاثنين الان نقول لهم #اجمل_بارتي — #مغرده_ذوق (@7O_0_) March 4, 2020

اولا شوفو كيف جالسه وكيف رافعه عباتها وكيف تتميع بصوتها

وصدقوني لو انها محتشمه وفي حالها ما قدر نطق عليها كلمه — ابراهيم النجعي (عاشق العالمي) (@Ibrahim_alnjey) March 4, 2020

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التحقق من صحة المعلومات المتداولة حول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم تعلق ”أوبر“ على الجدل الذي رافق الحادثة حتى ساعة إعداد التقرير.

وتستقطب شركات النقل الداخلي عن طريق التطبيقات الذكية، مثل ”أوبر“ و ”كريم“ عددًا كبيرًا من الركاب في المملكة ومن الجنسين، دون أن يغيب بعض حوادث التحرش بين فترة وأخرى.