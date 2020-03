”أجمل بارتي“.. سائق أوبر يتغزل براكبة يثير الجدل في السعودية‎

View this post on Instagram

أثار مقطع فيديو يوثق عبارات قالها سائق سيارة أجرة لراكبة معه، جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية. وتم تصوير الفيديو من قبل الراكبة المجهولة التي يُسمع صوتها في المقطع وهي تشكر السائق الذي يُسمع صوته فقط وهو يردد عبارات غزل بينها عبارة ”أجمل بارتي“ التي تحولت لهاشتاق فيما بعد. ويقول مغردون سعوديون، إن سائق السيارة الذي تغزل براكبته يعمل في شركة ”أوبر“، دون ان يتضح إن كان أي من السائق أو الراكبة سعوديي الجنسية أم من الوافدين. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #مكة #الرياض #جدة #اجمل_بارتي #أوبر #غزل #تحرش #متحرش #متحرش_ياللعار #اعتداء #سعوديات #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #video #ksa #saudiarabia