 ”أجمل بارتي“.. سائق أوبر يتغزل براكبة يثير الجدل في السعودية‎ – إرم نيوز‬‎

”أجمل بارتي“.. سائق أوبر يتغزل براكبة يثير الجدل في السعودية‎

”أجمل بارتي“.. سائق أوبر يتغزل براكبة يثير الجدل في السعودية‎

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أثار مقطع فيديو يوثق عبارات قالها سائق سيارة أجرة لراكبة معه، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعدما قال مغردون على موقع ”تويتر“ إن الحادثة وقعت في المملكة.

وتم تصوير الفيديو الذي حقق نسب مشاهدة كبيرة، من قبل الراكبة المجهولة التي يُسمع صوتها في المقطع وهي تشكر السائق الذي يُسمع صوته فقط وهو يردد عبارات غزل بينها عبارة ”أجمل بارتي“ التي تحولت لهاشتاق فيما بعد.

View this post on Instagram

أثار مقطع فيديو يوثق عبارات قالها سائق سيارة أجرة لراكبة معه، جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية. وتم تصوير الفيديو من قبل الراكبة المجهولة التي يُسمع صوتها في المقطع وهي تشكر السائق الذي يُسمع صوته فقط وهو يردد عبارات غزل بينها عبارة ”أجمل بارتي“ التي تحولت لهاشتاق فيما بعد. ويقول مغردون سعوديون، إن سائق السيارة الذي تغزل براكبته يعمل في شركة ”أوبر“، دون ان يتضح إن كان أي من السائق أو الراكبة سعوديي الجنسية أم من الوافدين. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #مكة #الرياض #جدة #اجمل_بارتي #أوبر #غزل #تحرش #متحرش #متحرش_ياللعار #اعتداء #سعوديات #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #video #ksa #saudiarabia

A post shared by إرم نيوز (@eremnews) on

ويقول مغردون سعوديون، إن سائق السيارة الذي تغزل براكبته يعمل في شركة ”أوبر“، دون أن يتضح إن كان أي من السائق أو الراكبة سعوديي الجنسية أم من الوافدين المقيمين في البلاد.

وجذب الوسم “ #أجمل_بارتي“ على موقع ”تويتر“ الكثير من التعليقات التي بدا غالبية أصحابها غير راضين عن تصرف السائق ولا الراكبة التي بدت راضية عن كلام السائق، فيما ذهب آخرون للسخرية من الفيديو.

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التحقق من صحة المعلومات المتداولة حول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم تعلق ”أوبر“ على الجدل الذي رافق الحادثة حتى ساعة إعداد التقرير.

وتستقطب شركات النقل الداخلي عن طريق التطبيقات الذكية، مثل ”أوبر“ و ”كريم“ عددًا كبيرًا من الركاب في المملكة ومن الجنسين، دون أن يغيب بعض حوادث التحرش بين فترة وأخرى.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
التحرش
السعودية
المرأة
تاغ
تاريخ النشر
تاريخ التحديث