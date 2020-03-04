شقيق ياسمين عبدالعزيز يرفض زواجها من العوضي ويكيل له الاتهامات

أشعل الفنان المصري الشاب وائل عبد العزيز، شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، أزمة مع الفنان أحمد العوضي، بعد اعتراف الثنائي بقصة حبهما بشكل رسمي، إذْ عارض زواجه منها رغم دعمه لها في أي زيجة لها بعد طلاقها من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة.

ودافع وائل عبد العزيز عن نفسه وردّ على الاتهامات التي وجهها له أحمد العوضي بالفشل، منكرًا إنفاق شقيقته ياسمين عليه، وتناول في منشور له عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“ الحديث عن دخوله مجال الفن وموهبته التي أثبتها بمجهوده وليس بمساعدة شقيقته، إلا أنه لاحقًا قام بحذف منشوره بعد تفاعل الكثير معه وتلقيه الكثير من الهجوم بسبب فضحه لشقيقته.

وقال وائل عبدالعزيز في منشوره: ”عمرها ما اديتني جنيه في جيبي وأحب أفكرك إني قاعد في بيت إيجار وراكب عربية تويوتا كنت جايبها قسط من شقايا، وحتى لو حد من أهلي ساعدوني في وقت ضيقة إنت مالك، وإلا معندكش كلام تقوله“.

وأردف قائلًا: ”لو بتعتبر 17 جايزة أخدتهم في أربع سنين فشل فياريت تعرف تبقى فاشل زيي لكنك مش هتعرف للأسف، ومش أنت اللي تحدد فشلي ونجاحي في أي شيء لأنك طالع على رقبة الناس، وكل الناس عارفة إني شقيت طريقي لوحدي من 15 سنة وعلى الرغم من ده فأنا عادي أبطل تمثيل من بكرة قدام مصالح أختي“.

ووجه شقيق ياسمين عبد العزيز اتهامات لأحمد العوضي بالبحث عن الشهرة وأن يكون حديث الجمهور من خلال السعي خلف التريند، إضافة إلى أنه لا يخاف على مشاعر الإنسانة التي يحبها، واستغل ضعفها بعد أزمة طلاقها ولم يكن لها صديقًا ناصحًا بل استغلها للشهرة والتقط معها صورًا لا تليق.

وبيّن وائل عبدالعزيز قائلًا: ”أخيرًا بقى ردك ده عليا أثبتلي إنك ولا همك الإنسانة اللي أنت ماشي تعاكسها في كل حتة وعلى صفحات السوشيال وسيبت المهم وابتديت في تشويهي ومفكرتش تاخد خطوة محترمة تجاهها إلا إنك جريت على الترند وهتشتغل شغل قذر لأن ده اللي يهمك (ترند)، (دور بطولة)، (فلوس)، (عربيات)“.

وأردف وائل أن شقيقته ياسمين سألته عقب طلاقها عما إذا كان من الممكن أن تعيش قصة حب وتتزوج مرة أخرى، فكان رده عليها: ”طبعًا حبيبتي ومن حقك وهبقى أول حد يفرحلك بس مش أنت، لأني أعرفك من سنين وعارف نواياك والأيام هتثبت صحة كلامي“.

واختتم قائلًا: ”نصيحة مني ليك لما تدخل علي ست متختارش وقت ضعفها وخروجها من طلاق ومشاكل لو فعلاً بتفهم كنت بقيت صديق ينصح ويحافظ ويخاف لحد ما تبقى قوية تاني، مش يتصور صور زي دي يا محترم ”.

وكان أحمد العوضي قد اتهم وائل عبدالعزيز بأنه ”فاشل“ ولا يصرف على ابنه وأن شقيقته ياسمين هي من تقوم بالإنفاق عليه وعلى نجله، وأنه لم يرَ أي رجل وقف بجانبها، وذلك ردًّا على فضح وائل لشقيقته واتهامه له بأنه يسلك طريقًا غير سوية للوصول إلى شقيقته والفوز بقلبها دون أن يطرق بابها ويطلبها للزواج رسميًا.